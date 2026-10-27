パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス(PPIH)は11月13日から、「驚ブラックフライデー」を全国のドン・キホーテ、アピタ・ピアゴなどで開催する。本番セールに先駆け、10月29日から各種先行セールや企画を順次実施する。

フライングセールや「情熱価格」まとめ買いで1点無料も

驚ブラックフライデー

先行連動企画「先取り!BLACK majica DAY」

先取り!BLACK majica DAY

11月2日から、先行連動企画「先取り! BLACK majica DAY」を実施する。アプリ上で毎日届く宝箱を、来店・買い物(税込1,000円以上)で手に入る「カギ」で開封するゲーム感覚の参加型企画。獲得した特典は、11月13日からの驚ブラックフライデー本番で還元される。「黒の宝箱」では、期間中の購入金額に対しポイント最大96倍を還元する。

エントリー・参加期間は11月2日～11月12日。特典利用期間は11月13日～29日となる。対象店舗はドン・キホーテ、アピタ・ピアゴなど国内677店舗で、Olympic店舗は対象外。

アピタ・ピアゴでは10月29日からアプリ会員限定先行販売

アピタ・ピアゴでは10月29日10:00から、オンラインショップで「majicaアプリ会員様限定先行販売」をスタートする。高額酒やブランドウォッチ、喜平などを会員限定で特別販売する。

商品例として、「パソナ古酒蔵 古酒の美酒 樽熟成キット」(330,000円)を用意。同商品は、2007年ヴィンテージの琉球泡盛古酒300ml×24本(7.2L相当)と、国産オーク樽8Lのセットとなる。

「パソナ古酒蔵 古酒の美酒 樽熟成キット」(330,000円)

ドンキ、10月30日からフライングセール開催

ドン・キホーテでは10月30日～11月29日の期間、「驚ブラックフライデー・フライングセール」を開催する。家電・カー用品、おもちゃ、生活雑貨福袋など、同店が得意とするカテゴリから厳選した100商品以上を特別価格で販売する。

商品例として、「T-FAL インジニオ・ネオ ハードチタニウム・インテンス セット9」(10,989円)を各店先着3セット限定で販売する。購入は1人1セットまで。

また、「TOSHIBA トルネオ コードレス」(21,780円)を11月20日～29日の期間、お取り寄せ限定で販売する。ドン・キホーテでは全国合計100点、MEGAドン・キホーテでは全国合計200点限り。購入は1人1点までとなる。

「TOSHIBA トルネオ コードレス」(21,780円)

ドンキ、11月2日から「情熱価格 週替SALE」スタート

11月2日～30日の期間、ドン・キホーテ、MEGAドン・キホーテなど451店舗で「情熱価格 週替SALE」を開催する。

まとめ買いできると嬉しい調味料や消耗品、インナーウェアなど、「情熱価格」をはじめとする対象商品が「3点買うと」「2点買うと」1点無料となる。

商品例として、「情熱価格 除菌99%ウェットティッシュ」(307円)は、3点購入すると1点が無料となり、4点921円で購入できる。

アピタ・ピアゴ、11月9日からオンラインで「福袋予約セール」

アピタ・ピアゴでは、11月9日10:00～12月15日23:59まで、オンラインショップで「福袋ご予約セール」を開催する。ジュエリー、おもちゃ、家電などの定番商品から、おせち、ベビー用品・出産準備福袋まで、約50商品を取り揃える。販売開始日は商品により異なる。

商品例として、「大きなぬいぐるみ ティラノサウルス・サメセット」は通常価格8,338円のところ、3,850円で販売する。

このほか、オンラインショップでは、プラモデルやフィギュア、モデルカーなどのプレミアムホビーや、静岡県内の鉄道4社とのコラボ企画などを順次展開する。

11月13日から「驚ブラックフライデー チラシセール」スタート

11月13日からは、本番セールとなる「驚ブラックフライデー チラシセール」を開催する。

ドン・キホーテ、MEGAドン・キホーテなどのチラシ対象期間は、第1弾が11月13日～、第2弾が11月20日～。対象商品は約580商品。第1弾のチラシ公開は11月12日9:00頃を予定している。

アピタ・ピアゴのチラシ対象期間は、第1弾が11月13日～、第2弾が11月19日～。対象商品は約450商品となる。