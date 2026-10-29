AFCチャンピオンズリーグ2（ACL2）のグループG第3節が29日に行われ、FC町田ゼルビアは敵地で上海進化（中国）と対戦した。

前身のAFCカップを引き継ぎ、AFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）に次ぐアジア2番目の大会という位置付けのACL2。昨シーズンはガンバ大阪が同大会を制しており、町田は“Jリーグ勢”としての大会連覇を目指す。町田は第1節、第2節と完封勝利を収め、連勝スタート。開幕3連勝を懸けて、上海申花とのアウェイマッチに臨む。

試合は町田が序盤からチャンスを作り、22分には仙頭啓矢の落しにミッチェル・デュークが豪快に右足を振り抜くもシュートは枠を捉えきれず。それでも迎えた28分にリードを奪うことに成功。CKのこぼれ球をエリアの外から白崎凌兵が低弾道のミドルシュートを突き刺し、アウェイの地で先手を取る。

一方、上海申花はカウンターから得点を目指すも、町田も落ち着いて凌ぎ、町田の1点リードで試合を折り返す。後半の立ち上がり、町田は押し込まれる時間帯が続くと、63分に2枚替えを敢行し、小川航基と明本考浩をピッチに送り込む。72分にも前寛之、トーマス・アウエヤンを投入すると、73分には小川がシュートを放つなど攻撃のリズムを作り出していく。

町田は後半に追加点を奪うことはできなかったものの、この試合でもクリーンシートを達成し、公式戦7試合連続完封。上海申花を攻撃を抑え、敵地で1－0で勝利を収めた。

次節は来月5日に行われ、町田はホームで上海申花とのリターンマッチとなる。

【スコア】

上海申花 0－1 FC町田ゼルビア

【得点者】

0－1 28分 白崎凌兵（町田）

【ゴール動画】町田が先制！白崎凌兵の強烈ミドルが炸裂！



