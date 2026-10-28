丸井スズキが展開する東京駅限定ブランド「日本橋錦豊琳PLUS」は、伝統菓子「五家宝」を丸型にアレンジした「gokabo+(ごかぼうプラス)」を、11月1日から30日までグランスタ東京で販売する。「オレンジ＆チョコ」と「キャラメルチョコ」の2種を用意する。

昔菓子「五家宝」を丸型にアレンジした「gokabo+」

五家宝は、蒸したもち米をあられ状にして乾燥させ、水飴や砂糖で固めて棒状に伸ばした芯を、たっぷりのきな粉で包んだ和菓子。江戸時代に「五嘉棒」として売り出されたのが始まりとされ、文化庁の「100年フード」にも認定されている。

「gokabo+」は、「懐かしいを、新しいへ。月替わりの昔菓子」をコンセプトにした11月の月替わり商品。一般的な筒状の五家宝を丸型に変え、国産大豆のきな粉生地で、おこし種と洋風の素材を包んだ。生地はピーナッツクリームの味わいでまとめており、やわらかな生地と軽いおこし種の食感の違いを楽しめるという。

販売するグランスタ東京店は、JR東京駅構内の地下1階「グランスタ東京」(改札内)にある。営業時間は8時～22時(日曜・祝日は21時まで)。

「gokabo+ オレンジ＆チョコ」はオレンジピールとチョコチップ入り

「gokabo+ オレンジ＆チョコ」は、おこし種とともにオレンジピールとチョコチップを包み、仕上げに粉糖をまぶした。きな粉とピーナッツクリームの風味に、オレンジピールの甘酸っぱさとチョコチップの甘さが重なるとされている。内容量は2個で、価格は500円。特定原材料等は乳成分・落花生・大豆・オレンジ。

「gokabo+ キャラメルチョコ」は仕上げにきな粉

「gokabo+ キャラメルチョコ」は、おこし種とキャラメルチョコチップを包み、仕上げにきな粉をまぶした。きな粉の香りとピーナッツクリームのコクに、キャラメルチョコチップのまろやかな甘みを合わせたという。内容量は2個で、価格は500円。特定原材料等は乳成分・落花生・大豆。