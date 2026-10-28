アウディQ9／SQ9に試乗｜アメリカの大地で知る、新たなフラッグシップの実力

巨大なSUVにふさわしい、ユタの大自然へ

羽田からロサンゼルスへ飛び、乗り継いで降り立ったのはラスベガス。空港ターミナルに並ぶスロットマシンが、いかにもアメリカらしい。そこから車で約2時間半、ネバダ州を離れ、ユタ州のブラックデザートリゾートへと向かった。新型アウディQ9とSQ9の国際試乗会である。会場の周辺には、赤い岩肌が連なるザイオン国立公園やスノーキャニオン州立公園が広がる。長い年月をかけて形成された砂岩の地層が、風化や浸食によって姿を現した、実にスケールの大きな風景だ。欧州を拠点とするアウディが、あえてアメリカを発表の舞台に選んだ理由が、景色を眺めているだけでも理解できる。

【画像】雄大かつ快適。大スケールのフラッグシップ、アウディQ9とSQ9をアメリカ本土で試す（写真13点）

Q9は、アウディが初めて手がける大型フルサイズSUVである。全長約5310mm、全幅約2010mm、ホイールベース約3140mm。数字を聞くだけでも大きいが、実車は威圧感を振りまくというより、シャープな線とバランスの取れた造形が印象的だった。堂々としたサイズのなかに、アウディらしい端正さがある。

米国は大型SUVの重要かつ最大のマーケットであり、開発陣はQ9の世界販売の65％以上を北米が占めると見込む。家族や友人とゆったり座り、荷物を積んで遠くへ出かける。そうした移動を上質なものにすることが、Q9の大きな目的である。アウディにとっては、従来のQ7、Q8の上に、空間と快適性をさらに追求したフラッグシップを置くことになるのだ。

光と四輪を巧みに操る、アウディの先進技術

到着した夜、ディナーの後にナイトドライブへ出かけた。行き先はスノーキャニオン。積雪はなく、とにかく暗い。前日に降った雨が砂漠を流れ、道路を横切る場所もあったが、Q9は落ち着いて通過していく。暗い道で実感したのが、アウディが力を注ぐライティング技術だ。デジタルマトリクスLEDヘッドライトは、マイクロLEDを用いて照射を細かく制御する。前走車や対向車へのまぶしさを抑えながら、必要な場所を明るく照らすことで、暗闇のなかでも周囲の状況を把握しやすくする。

リアには第3世代のデジタルOLEDを採用。外側のパネルを曲面とすることで、ボディの形に沿うデザインと、より広い角度からの視認性を追求した。方向指示器と連動し、夜間に路面へ光を投影する機能も用意される。光を見た目の演出にとどめず、周囲への情報伝達や安全性にも結びつけている点が興味深い。なお、装備や機能は各国の道路法規などによって異なることになる。

雨のため少し早く試乗を切り上げてホテルに戻ってきた。驚いたのは小さな車回しに差しかかったときのことだ。大きなボディにもかかわらず、一度も切り返すことなく、クルリとランナバウトを回ってしまった。これこそ四輪操舵の効果である。低速域では後輪を前輪と逆方向に最大5度切ることで旋回径を抑え、高速域では同方向に操舵して安定性を高める。日本の駐車場や狭い道でも、この技術は心強い。

翌早朝のVRを使った技術説明では、Q9とSQ9で異なる四輪駆動の仕組みを、手に取るように見ることができた。

Q9のquattroは、セルフロック式センターディファレンシャルを用いる。前後輪に駆動力を伝えながら、路面状況に応じて差動を制限し、トラクションと安定性を確保する仕組みだ。ディファレンシャルにはあらかじめ一定の拘束力を与えるプリロードが設けられ、駆動力の変化に対する応答や、コーナー進入時の予測しやすさにも配慮されている。

一方のSQ9は、より後輪寄りの駆動特性を持つ新しいquattroを採用する。電気機械式クラッチによって前後への駆動力を調整し、後輪には電子制御式のディファレンシャルロックを組み合わせる。さらに前後で異なる幅のタイヤを装着し、大きな駆動力を受け止めながら、よりダイナミックな旋回を目指している。

同じquattroでも、Q9は自然で安定した移動を、SQ9はそれに加えて積極的な走りを重視する。それぞれの性格に合わせ、駆動系の構成からつくり分けているところに、走りを大切にするアウディの姿勢が表れている。

快適なQ9と、力強く駆けるSQ9

最初にSQ9を体験したのは、ラスベガスから会場へ向かうリアシートだった。日本からの参加者3人分の荷物を積んでも、ラゲージにはまだ余裕があった。助手席前には独立したディスプレイが備わり、乗員がナビゲーションを操作できるなど、長い移動を退屈させない工夫もある。

驚いたのは乗り心地だ。試乗車は23インチホイールを履いていたが、想像していたほど硬くない。路面からの入力を受け止めつつ、乗員を包み込むような感覚があり、移動中にうとうとしてしまったほどである。

北米仕様のSQ9が搭載するのは、4リッターV8ツインターボ。最高出力591hp、最大トルク590lb-ft（日本表記 約599 PS 約800 Nm）を発揮。これほど大柄なSUVでも力強く前へ押し出す余裕があり、Q9とは明らかに異なる圧倒的なキャラクターを持っている。パフォーマンスを追求しながら、リアシートの快適性まで犠牲にしていないところがSQ9の魅力だ。

翌日はQ9で約4時間、ザイオン国立公園方面へ向かった。途中、激しい雨に見舞われ、ぬかるんだ道もあったが、quattroは路面状況の変化を意識させることなく、落ち着いた走りを支えてくれた。

北米仕様のQ9は、2.9リッターV6ツインターボを搭載し、最高出力429hp、最大トルク442lb-ft（約435 PS 約600 Nm）を発揮する。SQ9の強烈なパワーと比べれば控えめに映るかもしれないが、大きなボディをゆったり、気持ちよく走らせるには十分な余力を持つ。走行中は静粛性が高く、ボディのきしみも気にならない。運転席からの見晴らしは良く、車両の反応も素直で、実際のサイズより扱いやすく感じられた。長い距離を走っても構えずにいられるのは、この車の大きな美点である。

乗り込む際にも、新しい体験がある。運転席ではシートベルトを装着するか、ブレーキペダルを踏むとドアが自動で閉まる。各ドアはボタン操作でも閉められ、大きなドアを引き寄せる手間がない。こうした細やかな快適装備にも、乗員全員を大切にする姿勢が表れていた。

アウディの品質を、より大きな世界へ

Q9とSQ9を通じて感じたのは、アウディがこれまで培ってきた品質を、さらに大きなスケールで表現しようとしていることだ。広い室内や装備の豪華さだけでなく、ボディのしっかりとした感触、静粛性、操作に対する自然な反応、同乗者への配慮が積み重なり、フラッグシップらしい完成度を生み出している。

日本で使うことを考えれば、全長5.3mを超えるボディは、道路や駐車場を選ぶ場面もあるだろう。それでも、実際にステアリングを握ると、四輪操舵による扱いやすさと安定感が、数字から受ける印象を変えてくれる。そして何より、2列目以降に座る人まで、上質な時間を共有できることがいい。

Q9は、長距離を快適に移動するための余裕を備え、SQ9はそこにV8ならではの力強さと走りの楽しさを加える。用途や好みに応じて選べる2台を用意したことで、アウディはフルサイズSUVの世界に、独自の選択肢を持つことになった。

帰国後、アウディが米国ジョージア州に約40億ドルを投じ、初の米国生産拠点を設ける計画をトランプ大統領が説明していた。生産開始は2030年代初頭を見込むという。北米市場に対する長期的な姿勢を示す動きであり、Q9の登場もまた、その市場での存在感を高める重要な一歩といえる。

ユタの雄大な景色のなかで走らせたQ9とSQ9は、アウディが新たな領域へ踏み出したことを実感させるものだった。大きさを生かして、乗る人すべてに快適さを届ける。そして、ドライバーにはアウディらしい走りを提供する。新しいフラッグシップの挑戦は、ここから世界へ広がっていく。

文：堀江史朗（オクタン日本版） 写真：アウディ

Words: Shiro HORIE (Octane Japan) Photography: Audi