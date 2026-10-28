島根県は11月18日、オンラインで県内企業などの採用担当者と交流するイベント「島根での就活攻略法、覗き見EXPO」を開催する。

本イベントは、若者の県内企業への理解促進と職業観の醸成を図り、県内就職を促進するために開催される特別プログラム。

当日は、島根のさまざまな業種の企業・団体から現役採用担当者が集結。これから就職活動を迎える大学生等(最終学年を除く)を対象に、「就活の先輩」でもある採用担当者から、採用試験の裏側や就活準備のヒントを聞くことができる。なお、より自由で率直な意見や質問を交わせるよう、アーカイブなしの形式で開催される。

プログラムは、採用担当者が就活攻略法や自身の就活エピソードを語る「グループ交流タイム」と、個別に質問できる「採用担当者個別ブース訪問タイム」などで構成。ブース交流ではチャットでも質問でき、企業や採用担当者ごとの考え方の違いにも触れられる。申込者には、参加企業と採用担当者のプロフィールをまとめた電子ブックを事前配布する。また、イベントに参加し、終了後のアンケートに回答した人全員に、500円分のデジタルギフトをプレゼントする。

開催日時は11月18日19時～21時で、Zoomを使用する。服装は自由で、カメラやマイクをオフにしたままの参加や途中入室も可能となっている。イベントの詳細および申し込みは専用ページから。