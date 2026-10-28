仙台市や宮城県警察本部、おおまち商店街振興組合などは10月16日、仙台市中心部のおおまち商店街にぎわい横丁で「自転車マナーアップ&駐輪場案内啓発イベント」を開催した。三井住友海上火災保険、藤崎、ドコモ・バイクシェアが協力し、自転車の安全利用や駐輪場の活用を呼びかけた。

放置自転車が課題のエリアで、安全利用を呼びかけ

仙台市中心部商店街は自転車等放置禁止区域に指定されているものの、一部のエリアでは依然として放置自転車が発生している。今回のイベントは、特に放置自転車が多く確認されているにぎわい横丁を重点地区として、自転車利用者のマナー向上や駐輪場利用の促進、シェアサイクルの利用拡大を図るために実施した。

実施主体は、仙台市の市民局自転車交通安全課、建設局道路管理課、青葉区区民生活課、青葉区道路課と、宮城県警察本部交通企画課、おおまち商店街振興組合、宮城県自転車軽自動車商業協同組合。行政や警察、商店街、民間企業などが連携し、来街者への啓発に取り組んだ。

当日は14時30分から17時までの2時間半にわたり、放置禁止区域の周知や、ヘルメットの着用、自転車保険への加入などに関する啓発を実施。交通安全クイズや蛍光リストバンドなどの啓発用品の配布を通じて、延べ300人を超える来場者に自転車の安全利用を呼びかけた。

駐輪場の案内からシェアサイクル、自転車点検まで

会場では、青葉通地下駐輪場や民間駐輪場など、近隣の駐輪場を案内するマップを配布。三井住友海上も近隣駐輪場マップを用意し、適切な場所への駐輪を案内した。

また、シェアサイクル「ダテバイク」の車両展示や利用案内、宮城県自転車軽自動車商業協同組合による自転車のクイック点検も実施。駐輪マナーだけでなく、自転車の利用方法や車両の状態にも目を向けてもらう機会とした。

会場に用意された交通安全の啓発チラシなど

三井住友海上の担当者は、チラシを配布するだけでなく、来場者とのコミュニケーションを通じて理解を深めてもらえたことを、今回の取り組みの成果として挙げる。宮城県警察本部とともに声をかけることで説明に耳を傾けてもらいやすくなったほか、仙台市が制作した蛍光リストバンドを配布し、夜間の安全利用に役立ててもらうよう勧めたという。

地域の連携を重ね、継続的な課題解決へ

今回のイベントでは、各団体・企業がそれぞれの役割を担い、安全利用の啓発から駐輪場案内、シェアサイクルの紹介、自転車の点検まで、幅広い内容を展開した。

自転車のクイック点検の様子

三井住友海上の担当者は、単独では実現が難しい内容に共同で取り組めたことから、団体や企業が連携する必要性を再認識したと振り返る。地域課題の解決という共通の思いを持つ関係者が、こうした活動を積み重ねることに意義を感じたとしている。

今後は、関係者と協力しながら、自転車の飲酒運転撲滅に向けた啓発イベントや、地域住民向けの安全利用講習会などにも取り組みたい考えだ。安全・安心な自転車利用環境づくりを進めるとともに、市民や来街者の自転車による回遊を促し、地域のにぎわいや活性化につなげていくことを目指す。