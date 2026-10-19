三井住友海上火災保険は10月1日、新潟県長岡市で行われた除雪車両オペレータ向けの講習会のなかで、事故防止のポイントについて解説した。

どんなときに事故が起きやすい?

冬季シーズンには、平野部でも積雪が1メートルを超えてしまう豪雪地帯の長岡市。こうした北陸地方の大雪に備え、日本建設機械施工協会 北陸支部では10月の1か月間、長岡、上越、魚沼、金沢、富山など7会場で全10回(10日間)の「令和8年度 除雪機械安全施工技術講習会」を開催していく。

10月1日に長岡市中之島文化センターで開催された講習会には、200名弱の除雪車両オペレータが参加した。その冒頭、国土交通省 北陸地方整備局が近年の降雪状況、これにともなう立ち往生車両の発生状況などを報告。担当者は「短期間の集中的な降雪により、大規模な車両滞留が発生するケースが増えています」と注意喚起する。

新潟県警察は、冬道を安全に走行するポイントについて解説。除雪車が関係した事故として「後退中に後方の停止車両に衝突した」「道路脇の一時停止標識に衝突した」といった事例を紹介する。

「渋滞、あるいは信号待ちによって坂道の途中で止まることが予想されるときは、車間距離を空けて(坂道の始まる前の)平らな場所で停止する配慮をお願いします」と担当者。路面が凍結してしまう場所については「橋に注意して下さい。風が吹きさらしになりますし、地熱も伝わらないので、橋は凍結しやすいです。また交差点、一時停止の停止位置、坂道の始まり・終わりなど、一般車両が発進と停止を繰り返す場所は、踏み固められた積雪が研磨されて滑りやすくなっています」とする。

続いて、除雪車両を取り扱うメーカーの担当者が講演。除雪装置の特徴、作業中の注意点、トラブル時の対応、保守点検について解説した。

このあと、三井住友海上火災保険の森賢治氏が「損害保険からみた事故防止のポイント」について解説した。「除雪作業の事故の75%は、作業中に起きています。また、その82%以上はフェンス、ブロック塀、グレーチング、電柱など工作物の破損事故です」と森氏。グレーチングとは、道路の側溝、排水溝などに被せている金属製の格子状の蓋のこと。

三井住友海上火災保険 関東甲信越損害サポート第二部 新潟保険金お支払センター アシスタントマネージャーの森賢治氏

除雪に関連する一般的な損害保険について

一般市民を巻き込んだ事故は、なんとしても避けなければならない。けれど除雪車両は死角が広く、また前進・減速・後退・転回など、特殊な動きを繰り返す。これが一般市民には十分に理解されていない懸念がある。森氏は「オペレータの皆さんは、車両のどの方向に死角ができるのか、周囲は安全か、常にその確認を怠らないようにしてください」と呼びかける。

とは言え、降雪時はどうしても視界不良となる。また除雪作業は、夜間に行われることが多い。これに加えて除雪車両の特性上、後方を確認することが難しい、という事情もある。そこでラインライト(ライン照明)を設置すること、バックモニターを導入すること、そのうえで一般市民に除雪作業を知ってもらう情宣活動を行うこと、などを提案する。講演の最後には、道路付属物の位置を地図上に登録できる無償アプリ「スマアラ」(開発：寒地土木研究所)の紹介をして三井住友海上のパートを終えた。

道路付属物を地図に登録できる「スマアラ」。Android専用で、Google Playストアには公開していない

市民は、どんなことに気を付けるべき?

講演後、森氏に話を聞いた。除雪作業が行われるシチュエーションについては「自治体や道路によっても出動条件が異なるんですが、基本的には10cm以上の降雪があった(または見込まれる)場合に出動するケースが多いようです。時間帯は夜中から朝の6～7時くらいまで、通勤通学の時間帯までに終わらせるイメージです」と森氏。

――長岡市では、駅周辺の繁華街などで除雪作業を行っているのでしょうか?

いえ、実は長岡市のメインストリートにはすべて消雪パイプが埋設されているので、除雪車はほとんど走りません。長岡は、消雪パイプ発祥の地なんです。必要最小限の地下水を汲み上げて、パイプから流して雪を溶かし、それが排水溝に流れる仕組みになっています。したがって除雪車両は、消雪パイプを埋設できなかった細い道、交通量の少ない道などを中心に稼働しています。

――普段、あまり「除雪車が事故を起こした」というニュースは目にする機会はないように思いますが、実際にはどのくらいの事故が起きているのでしょうか?

新潟県警察が公表しているデータによれば、令和6年度に除雪車が関係した県内の人身事故は3件、物件事故は177件でした。警察に届け出ずに保険会社に直接連絡をいただくケースもあるので、実態はもう少し多い印象があります。時期としては1～2月に増えます。

――どのような人が、除雪車両オペレータとして従事しているのでしょうか?

様々な方がいらっしゃいます。たとえば建設業の方は、冬期、建設作業ができなくなる間だけ除雪車両オペレータをされています。同じ理由で、農家の方もいます。除雪車両オペレータの方は、5年に1度、今回のような講習会に出席することが推奨されている、とのことです。

――あらためて、一般のドライバーはどんなことに気を付けるべきですか?

雪が降り始めたばかりの時期だと、冬用のタイヤを装着しておらずに事故を起こしてしまうケースが増えます。早めの着用をお願いします。また除雪車両は、道路交通法上の「特例・適用除外」になり、市民の方が予想しないような動きをします。停車時間が長いからといって無理な追い越しをしない、十分な距離を保って近づかない、ということを心がけてください。また普段から除雪車の形状、特性といったものに関心を持っていただけたら、と思います。私たちとしても、除雪作業に関する広報活動を行っていきます。