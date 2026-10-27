リンゴット工場やレトロゲームのピクセルモチーフも！懐かし可愛い「グランデ パンダ」が日本上陸

1980年に誕生したフィアット初代パンダは、イタリアを代表する伝説的なデザイナー、ジョルジェット・ジウジアーロ氏が手掛けた傑作だ。彼自身も「私がこれまで手掛けた中で最高の車はパンダだと強く信じている」と語るほどの名車である。

【画像】シンプルな中に遊び心も隠された、「フィアット グランデ パンダ ハイブリッド」のエクステリアとインテリア（写真15点）

初代モデルは「誰もが気軽に使える、シンプルで実用的な車」という考えのもとに開発された。装飾を抑えたスクエアなボディ、限られたサイズの中で室内空間を最大限に活用する合理的な設計、そして日々の暮らしに寄り添う高い機能性。こうした特長によって、パンダは世界中で親しまれ、時代を超えたデザインアイコンとなっている。

このたび日本に導入された「フィアット グランデ パンダ ハイブリッド」は、こうしたパンダのDNAを受け継ぎながら、より幅広いライフスタイルに応えるBセグメントのコンパクトSUVへと進化。パンダの名を冠したモデルとしては4世代目となる。

フィアットの歴史を想起させる細部

エクステリアは、初代パンダのスクエアなボディシルエットや機能的なデザインを受け継ぎながら、ピクセルをモチーフとしたグラフィックや立体的なロゴなど、現代的な意匠を組み合わせている。フロントフェイスには、ブラックグロス仕上げのグリルからヘッドライトへと連続するスクエアモチーフを採用。デジタル画像を構成する四角い点を並べたようなピクセルデザインが、グランデ パンダならではの表情を生み出している。

フロントのFIATロゴは中央ではなく、左右非対称となる位置に配置。端正なスクエアデザインの中にアクセントを加えている。フロントバー、ホイールアーチ、リアバンパーには、往年のフィアットモデルを想起させる4ストライプのアクセントが施された。デジタルメーター内には、テストコースを走る初代「Panda」のシルエットを取り入れるなど、車内の細部にもフィアットの歴史と遊び心が見られるのが楽しい。

リンゴット工場のモチーフが随所に

グランデ パンダのデザインには、フィアット発祥の地であるイタリア・トリノとのつながりが随所に表現されているのが特徴だ。象徴となるのが、1923年に完成したフィアットの旧自動車工場兼研究所の建物「リンゴット」。完成した車両を建物の最上階まで運び、屋上に設けられた楕円形状のテストコースで走行試験を行う革新的な施設として知られ、現在もフィアットの歴史を象徴する、トリノのランドマークとして親しまれている。

グランデ パンダは、このリンゴット建築に着想を得たモチーフを、エクステリアからインテリアまで随所に取り入れた。例を挙げると、LEDヘッドライトのグラフィックは、1980年代のデジタルカルチャーやレトロゲームに加え、リンゴットの特徴的な窓から着想を得たもの。また、ダッシュボードやディスプレイ周辺、ステアリングなどには、リンゴット工場の屋上テストコースをモチーフとしたオーバル形状を見ることができる。エクステリアのスクエアな形状と対比するこの「リンゴットサークル」デザインを随所に採用することで、直線的なエクステリアとの対比により、インテリアに柔らかなリズムとデザインの奥行きを生み出している。

日常生活での使いやすさを追求

初代パンダの「限られたサイズの中で空間を最大限に活用する」という考え方は、グランデ パンダにも受け継がれ、日常生活での使いやすさが追求されている。全長4,010mm、全幅1,765mm、全高1,630mmのコンパクトなボディでありながら、スクエアなボディ形状と2,540mmのホイールベースを活かし、前席と後席ともにゆとりある空間を確保。広いガラスエリアと高めのアイポイントにより、周囲を確認しやすい設計となっている。ラゲッジ容量は通常時で412Lを確保し、後席を倒すことで最大1,366Lまで拡大可能。スクエアな荷室形状により荷物を効率よく積み込むことができ、日々の買い物から家族での旅行、アウトドア用品を積載する週末のレジャーまで、幅広い用途に対応する。

48Vマイルドハイブリッドシステムを搭載したグランデ パンダは、1.2Lガソリンターボエンジンと電動モーター、6速デュアルクラッチトランスミッション（DCT）の組み合わせにより、最大出力110psを発揮。街乗りから高速走行まで、滑らかで力強い走りと高い燃費性能を実現する。また、走行状況によって、モーターのみで走行することができ、30km/h以下では最大約1kmのEV走行が可能となる。

ボディカラーは、イタリアらしい明るさと個性を表現した「リモーネ イエロー」、空や海を思わせる開放的な「アクア アジュール」、上質で都会的な佇まいの「チネマ ブラック」、そしてシンプルで親しみやすい「ジェラート ホワイト」の4つの新色を設定。シンプルで機能的な魅力と基本装備をまとめたICON（アイコン）と、Grande Pandaのデザインと快適性をより豊かに楽しめる装備を備えたLa Prima（ラプリマ）の2グレードでの展開となる。希望小売価格（税込）は下記の通り。

フィアット グランデ パンダ ハイブリッド ICON

・ジェラート ホワイト ¥3,690,000

・リモーネ イエロー、アクア アジュール、チネマ ブラック ¥3,745,000

フィアット グランデ パンダ ハイブリッド La Prima

・ジェラート ホワイト ¥4,090,000

・リモーネ イエロー、アクア アジュール、チネマ ブラック ¥4,145,000

フィアット グランデ パンダ ハイブリッド ウィンターパッケージ La Prima

・ジェラート ホワイト ¥4,145,000

・リモーネ イエロー、アクア アジュール、チネマ ブラック ¥4,200,000