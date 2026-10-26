アサヒビールは、新商品テスト販売サイト「アサヒ空想開発局」で、10月27日(12:00〜)から、＝LOVEの大谷映美里、佐々木舞香、野口衣織、諸橋沙夏と共同開発した『とくべチューハイ』を数量限定販売する。

  • 『とくべチューハイ』ビジュアル

    『とくべチューハイ』ビジュアル

大谷映美里、佐々木舞香、野口衣織、諸橋沙夏が「イコラブチューハイ開発局」の局員に就任

「アサヒ空想開発局」ではこれまでに、コラボレーション第1弾として江頭2:50と共同開発した『アサヒ EGA BEER』を、第2弾として亀梨和也と共同開発した『アサヒ KAME BEER』を発売しているが、今回、第3弾では初のRTD※商品として、＝LOVEの大谷映美里、佐々木舞香、野口衣織、諸橋沙夏と、『とくべチューハイ』を共同開発。4名が「イコラブチューハイ開発局」の局員に就任し、初めてお酒の中味や、缶のデザインの開発に携わった。(※「Ready to Drink」の略。購入後、そのまま飲用可能な缶チューハイなどを指す)

4名がコラボチューハイに込めた思いは「はじめての、ときめきを。」。＝LOVEに会いに行った日や、推しメンに出会ったときのトキメキ、新鮮なワクワクを思い起こすような味とパッケージデザインになっている。味は、甘すぎない爽やかなパッションフルーツ風味。パッケージは全2種類。

コラボ発表と商品開発の様子は、YouTube の『イコラブ ノイミー ニアジョイ チャンネル』および『アサヒ空想開発局」の公式Xから発信されており、Xでの総インプレッション数は160.5万回を突破している。(10月20日時点)

『とくべチューハイ』の発売を記念した動画も公開

そして今回、商品の発売を記念し、10月26日(18:00〜)より、YouTubeの『イコラブ ノイミー ニアジョイ チャンネル』で新たな動画を公開。完成した『とくべチューハイ』をお披露目した後、今回のコラボ商品には「はじめての、ときめきを。」という思いを込めていることや、2種類のパッケージはそれぞれ、＝LOVE のある楽曲をイメージしていることを明かす。

動画後半は4名でホームパーティーを開催。コラボ商品のテーマである”とくべチュ”にまつわるトークテーマが書かれた「とくべチュ TALK CARD」を引き、1名ずつ「とくべチュエピソード」を披露していく。諸橋が突如オリジナルの「とくべチュじゃんけん」を披露するなど、笑いに包まれる場面も。

動画にも登場する「とくべチューハイ GLASS」、「とくべチューハイ CAN・BOTTLE-OPENER」、そしてホームパーティーを盛り上げる「とくべチュ TALK CARD」は、オリジナルコラボグッズとして登場。『とくべチューハイ』と同じく10月27日(12:00〜)から「アサヒ空想開発局」で発売する。

大谷映美里、佐々木舞香、野口衣織、諸橋沙夏のコメントは以下の通り。

大谷映美里

「私たち4人が沢山こだわってつくらせていただいた『とくべチューハイ』♡華やかでフルーティーかつ、さっぱりと飲みやすいチューハイに仕上がりました! 私たちも「どんなご飯やおつまみと合わせて飲もうか～?」とみんなで話していて、想像が膨らんでいます! 楽しみにしていてください♪

佐々木舞香

みなさん楽しみにしている『とくべチューハイ』♡パッションフルーツの甘く爽やかな味わい、そしてみんなでこだわってつくったパッケージデザインは、飲んでいる時も楽しく、飲み終わった後もずっと飾っておきたいくらいお気に入りのものができました! 私たちもつくっている時から、解禁をずっと楽しみにしていたのでとても嬉しいです! 可愛くて便利なオリジナルグッズなどもあるので、ぜひみなさんに手に取っていただきたいです! 一緒に乾杯しましょう!

野口衣織

コラボレーションでチューハイをつくらせていただけるなんて、夢のような時間でした! とても素敵なパッケージになったと思いますし、2種類並べると対になっている感じがよりキュートで、＝LOVE らしいチューハイになったんじゃないかなと思います! この『とくべチューハイ』で、みなさんの日常にもっと近く＝LOVE を感じていただけたら嬉しいです!

諸橋沙夏

たくさんの時間と愛をかけてつくらせていただけたことが、とても嬉しかったです! 早くみんなのもとに届いて、飲んでもらいたいなぁ、一緒に乾杯したいなぁという楽しみな気持ちでいっぱいです! とても可愛くておいしい『とくべチューハイ』なので、ぜひ楽しんでください!

『とくべチューハイ』グッズ

  • とくべチューハイ GLASS：コロンと丸いフォルムが可愛らしいガラス製のグラス。『とくべチューハイ』のロゴが、チューハイを注いだときにも映えるデザイン。

  • とくべチューハイ CAN・BOTTLE-OPENER：ネイルをしているときなど、缶のプルタブが開けにくいときに活躍するアイテム。ペットボトルキャップを開けるときにも使用できる。

  • とくべチュ TALK CARD ＜数量限定販売＞：動画でイコラブチューハイ開発局のメンバーが使った「とくべチュ TALK CARD」のトークテーマを、誰でも楽しみやすい内容にアレンジ。40枚入りのカードに、それぞれ異なるトークテーマが書かれている。ホームパーティーはもちろん、友人や家族との様々な集まりを盛り上げるオリジナルグッズ。

  • とくべチューハイ TRADING CARD：大谷映美里、佐々木舞香、野口衣織、諸橋沙夏がそれぞれ『とくべチューハイ』を持っているビジュアルを使用した、オリジナルトレーディングカード。デザインは開けてからのお楽しみ。

『とくべチューハイ』購入特典

  • ※購入特典は、6 本セットと 12 本セットで異なる。6本セット：1 セットにつき、オリジナル名刺1枚プレゼント。12 本セット：1 セットにつき、オリジナル名刺1枚＆ステッカー1 枚プレゼント。※名刺は全4種ランダム封入。※ステッカーは1種

    ※購入特典は、6 本セットと 12 本セットで異なる。6本セット：1 セットにつき、オリジナル名刺1枚プレゼント。12 本セット：1 セットにつき、オリジナル名刺1枚＆ステッカー1 枚プレゼント。※名刺は全4種ランダム封入。※ステッカーは1種

『とくべチューハイ』購入者プレゼント(抽選)

  • 『とくべチューハイ』パッケージデザインの特製アートボードを、商品を購入した方の中から抽選で20名にプレゼント。対象期間：10月27日12:00 ～ 11月12日17:00。抽選方法：『とくべチューハイ』の6本セットまたは12本セットのうちいずれかを【1 セット以上】購入で自動エントリー完了。※グッズのみの購入は対象外。※詳細は特設サイトに記載。

【編集部MEMO】
「＝LOVE（イコールラブ）」は、指原莉乃がプロデュースするアイドルグループ。メンバーは大谷映美里、大場花菜、音嶋莉沙、齋藤樹愛羅、佐々木舞香、高松瞳(※「高」は「はしごだか」)、瀧脇笙古、野口衣織、諸橋沙夏、山本杏奈。

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