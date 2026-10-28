Netflixリアリティシリーズ『あいの里』シーズン3の第17話～第20話が27日に配信された。二つの三角関係が同時進行するなか、恋愛観や将来の暮らしをめぐり、住民たちにすれ違いや衝突が生じる。11月3日には最終話を含むラスト3話が配信される。

親分とばんぶー、恋のスピードに温度差

『あいの里』シーズン3 場面写真

35歳から60歳代の男女が人生最後の恋を求め、共同生活を送る同シリーズ。シーズン3では富士山のふもとを舞台に、赤いヴィンテージハウスで半自給自足の生活を送る住民たちの姿を追っている。

第17話～第20話では、療養から戻った親分がばんぶーへの思いを強める一方、ばんぶーはカコにも惹かれ、2人の間で揺れる。恋に突き進む親分と、時間をかけて関係を築きたいばんぶー。恋のスピードに温度差が生まれ、互いの恋愛観をめぐってぶつかることになる。

『あいの里』シーズン3 場面写真

ある夜には、二度の大病を経験した親分が限りある時間への思いを語る場面も。「私も命の大切さがわかる」と涙を流すLを見て、パクチーは彼女の過去が気になっていた。

Lとパクチーに波乱、おまりには新住民が接近

『あいの里』シーズン3 場面写真

Lとパクチーの関係にも変化が訪れる。Lに誘われた嵐が「異性として見てほしい」とアプローチし、Lの心も揺れるなか、パクチーは腕立て伏せ対決で嵐に勝利。61歳のパクチーの姿に、Lも再び目を向ける。しかし、その後はお酒をめぐる話から激しく衝突し、Lがリタイアまで口にする事態となる。

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一方、シングルマザーのおまりは、子どもとの生活や収入、遠距離、結婚について嵐の考えを確かめようとする。幼い頃のいじめから「人の目を見るのが怖い」という過去も明かすが、対話を重ねるうち、少しずつ嵐の目を見て話せるように。そんなおまりには、第18話から参加した新住民のダンジも関心を寄せ始める。

『あいの里』シーズン3 場面写真

二つの恋の三角関係が同時に進行している事態にSNSでは「こんなに三角関係できるのすごい」「インパクトがすごい」と話題に。

これからの資産や時間の使い方、家族との暮らしなど、里を出た後の生活についても話を重ねる住民たち。それぞれの過去や価値観が重なり、恋の行方が大きく揺れ動くなか、フィナーレを迎える。

『あいの里』シーズン3はNetflixで第20話まで独占配信中。11月3日に第21話～第23話が配信される。