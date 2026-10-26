横浜アンパンマンこどもミュージアムは11月1日～12月25日、クリスマスイベントを開催する。

3Fミュージアムでは、サンタやトナカイなどのクリスマス衣装を着たアンパンマンたちが登場する「みんないっしょに メリークリスマス！」を上演する。3F ミュージアム ひろばでは、クリスマス衣装を着たアンパンマンたちに会えるクリスマスグリーティングを開催する。

クリスマスグリーティング

3F ミュージアム がっこうでは、サンタ帽をかぶったアンパンマン・トナカイ姿のばいきんまんのお面工作を実施。3F ミュージアムでは、シールを集めると、クリスマスカードがもらえるシールラリーを実施する。

クリスマスお面工作 ※画像はイメージ

クリスマスシールラリー ※画像はイメージ

屋外ひろばには、アンパンマンたちの雪だるまやクリスマスリースのフォトスポットが期間限定で登場。1Fひろばでは、高さ約2.5mのサンタ姿のアンパンマンと撮影できるフォトブースも設ける。

クリスマス装飾とフォトスポット ※画像はイメージ

クリスマス限定フォトブース ※画像はイメージ

各ショップでは、「ポップコーンケース アンパンマンごう クリスマスver.」(4,200円)、「サンタアンパンマン」パン(600円)、「スーベニアミルキーソフト」(1,300円)、「クリスマス カチューシャ」(2,530円)、「クリスマス チョコクランチ」(1,296円)といったクリスマス限定商品を豊富に取りそろえる。

クリスマス チョコクランチ ※画像はイメージ

クリスマス カチューシャ ※画像はイメージ

ポップコーンケース アンパンマンごう クリスマスver. ※画像はイメージ

サンタアンパンマン ※画像はイメージ

日時指定不要で入館可能なクリスマスデザインの「ギフトチケット」(3,000円)も販売している。