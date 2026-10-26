横浜アンパンマンこどもミュージアムは11月1日～12月25日、クリスマスイベントを開催する。
3Fミュージアムでは、サンタやトナカイなどのクリスマス衣装を着たアンパンマンたちが登場する「みんないっしょに メリークリスマス！」を上演する。3F ミュージアム ひろばでは、クリスマス衣装を着たアンパンマンたちに会えるクリスマスグリーティングを開催する。
3F ミュージアム がっこうでは、サンタ帽をかぶったアンパンマン・トナカイ姿のばいきんまんのお面工作を実施。3F ミュージアムでは、シールを集めると、クリスマスカードがもらえるシールラリーを実施する。
屋外ひろばには、アンパンマンたちの雪だるまやクリスマスリースのフォトスポットが期間限定で登場。1Fひろばでは、高さ約2.5mのサンタ姿のアンパンマンと撮影できるフォトブースも設ける。
各ショップでは、「ポップコーンケース アンパンマンごう クリスマスver.」(4,200円)、「サンタアンパンマン」パン(600円)、「スーベニアミルキーソフト」(1,300円)、「クリスマス カチューシャ」(2,530円)、「クリスマス チョコクランチ」(1,296円)といったクリスマス限定商品を豊富に取りそろえる。
日時指定不要で入館可能なクリスマスデザインの「ギフトチケット」(3,000円)も販売している。