カドフジは11月12日、四国初出店となる「わらび餅専門店門藤 高松店」を、香川県高松市東山崎町にグランドオープンする。
同店では、本わらび粉を使用し、とろけるような柔らかい食感が特長の看板商品「本わらび餅 脆味」を販売する。ふくゆたか・黒ごま・深煎りといった風味が異なる3種のきな粉で楽しむお土産にもぴったりな一品であるとのこと。
ミシュランシェフとタイアップして開発した新感覚のわらび餅ドリンク「WARABI-TA」も用意する。営業時間は11時～17時まで。
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