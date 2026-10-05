カドフジは10月26日、長野県千曲市に「わらび餅専門店門藤 長野千曲店」をグランドオープンする。
同店では、本わらび粉を使用した特製の看板商品「ぜいみ」を販売する。「ぜいみ」は四字熟語の香美脆味(こうびぜいみ)に由来し、とろけるような柔らかい食感と、ふくゆたか・黒ごま・深煎りの3種類のきな粉との組み合わせを楽しめるのが特徴となっている。
ミシュランシェフとタイアップして開発したわらび餅入りドリンク「WARABI-TA」など、幅広い層に向けた商品も展開する。
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