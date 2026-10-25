ファミリーマートは10月21日、タカラトミーの「BEYBLADE X(ベイブレードエックス)」とコラボレーションし、「ベイブレード体験会」をファミリーマート亀有北口店(東京都葛飾区)で実施した。

ベイブレード体験会

タカラトミーの開発チームが直接レクチャー

BEYBLADE Xは、現代版ベーゴマ「ベイブレード」の最新シリーズ。こどもたちの健やかな成長と地域交流の活性化を願う両社の想いが共鳴し、コンビニエンスストアでは初となるベイブレード体験会を実施した。

同企画は、「BEYBLADE X DMMくじ Vol.2」(770円)の発売に合わせた特別イベントとして「ファミマこども食堂」にて行われた。同取り組みは、店舗近隣に住むこどもたちや家族を対象に、イートインスペースなどを活用して仕事体験(レジ打ち・商品陳列など)や食事をともに行うもの。今回のコラボ企画では、コンビニの仕事体験や食事に加え、タカラトミーのベイブレード開発チームが駆けつけ、ベイブレードの基本ルールや安全な対戦の仕方を直接レクチャーし、初めて触れるこどもたちでも安心して夢中になれる環境を整えた。

イベント後も続く「地域の遊び場」の創出

イベント終了後も、約1ヶ月間にわたり店内に「ベイブレードスタジアム」を設置し、イベント当日だけでなく日常的にこどもたちが集まり、いつでも自由に交流や対戦を楽しめる場所を提供する。同店での開催を皮切りに、都内の合計3店舗にて、くじの展開にとどまらない「リアルなワクワク体験」と「安全に楽しく遊べる居場所」を提供し「あそべるコンビニ」を実現する。

ベイブレードスタジアムの設置日時は、亀有北口店が10月28日、11月4日、11月11日、11月18日の各日16:00～18:00。立教通り店(東京都豊島区)と鐘ヶ淵駅前店(東京都墨田区)では、10月28日、11月4日、11月11日の各日15:00～18:00となる。

また、10月24日には立教通り店・鐘ヶ淵駅前店でも、ファミマこども食堂おけるベイブレード体験会を実施する。

「ベイブレードは、年齢や性別、言語の違いを超えて人と人とのつながりを生み出すことができるコンテンツであり、対戦をきっかけに自然と会話が生まれ、応援し合い、その場で初めて出会った人同士でも交流が広がっていくことが大きな魅力だと考えています。地域のこどもたちやご家族の皆さまが集う『ファミマこども食堂』にベイブレードを通じた"アソビ"の機会をお届けすることで、新たな交流や笑顔が生まれるきっかけとなれば嬉しく思います。」(タカラトミーベイブレード開発チーム)

「BEYBLADE X DMMくじ Vol.2」も発売

「BEYBLADE X DMMくじ Vol.2」(770円)

10月23日、BEYBLADE X DMMくじ Vol.2を全国のファミリーマートで発売した。

A賞には DMM くじオリジナルカラーのベイブレード「バイソンバローDB」、B賞には「ストリングランチャー グリーン Ver.」を収録している。その他、トートバッグ、スライド式の収納ケースなど限定アイテムをラインナップする。

©Homura Kawamoto, Hikaru Muno, Posuka Demizu, BBXProject

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