大東建託は2026年7月8日、「いい部屋ネット 街の住みここちランキング2026＜青森県版＞」「いい部屋ネット 住みたい街ランキング2026＜青森県版＞」を発表した。調査は2022年〜2026年(一部2019年〜2021年を追加)に青森県在住20歳以上の男女7,968名を対象にインターネットで実施。住みここちランキングは現在居住している街の評価をもとに、住みたい街ランキングは回答者が入力した自治体名への投票数をもとに集計した。

いい部屋ネット 街の住みここち・住みたい街ランキング2026＜青森県版＞

住みここち1位は弘前市、4年連続トップ

「街の住みここちランキング2026＜青森県版＞」では、弘前市が4年連続で1位となった。2位は南津軽郡藤崎町、3位は上北郡おいらせ町だった。

弘前市は青森県西部に位置し、県内で3番目に人口が多い自治体。また、南津軽郡藤崎町は昨年5位から順位を上げて2位にランクインした。津軽平野のほぼ中央に位置し、りんご「ふじ」発祥の地として知られる町で、JR奥羽本線や五能線を利用できるほか、弘前市や青森市へのアクセスの良さも特徴となっている。

住みたい街は仙台市が6年連続1位

「住みたい街ランキング2026＜青森県版＞」では、仙台市が6年連続で1位となった。2位は5年連続で東京23区、3位は昨年4位から順位を上げた弘前市だった。3位〜5位には、昨年に引き続き青森県の自治体がランクインした。

また、「住みたい街が特にない」54.6%、「今住んでいる街に住み続けたい」17.8%の合計72.4%となり、昨年に引き続き、現在の居住地を評価する結果となった。

TOP10外の自治体では因子別ランキングにも特徴、三戸郡五戸町が静かさ治安3位

TOP10外の自治体では、因子別ランキングにも特徴が見られた。静かさ治安では三戸郡五戸町が3位となった。