山内総一郎「人生なんていつだって序章」、45歳をバンドで祝ったバースデイライブ

本当にいい曲を歌っている。本当にいいライブをしている。まっすぐなボーカルから、颯爽と鳴らされるギターから、今とてもいい精神状態にあることがクリアに伝わってくる。ソロアーティストになっても素晴らしいミュージシャン。喜びのあまり、開演わずか数分でそんな感想が脳内を駆け巡った。

10月25日（日）東京・ニッショーホール。バンド編成で行なわれた山内総一郎のバースデイライブ『Grateful October』の模様をレポートする。

山内総一郎（Vo＆Gt）、砂山淳一（Ba）、伊藤大地（Dr）、大樋祐大（Key）がSEなしで現れ、イントロで波音が流れる「海に来てしまった」からライブは幕開け。落ち着いた照明のもと＜ああ、そばに いてくれたんだ＞＜強がることも 弱ぶることもないさ＞という傷心を湛えた歌詞が、レコーディングも共にしたおなじみのメンバーによる柔らかなアンサンブルが、会場にじんわりと染みわたる。フジファブリックの秋曲「赤黄色の金木犀」のギターリフを山内がアウトロに織り交ぜ、なおのことたまらなくなってしまう。

ただ「大人になっていくのだろう」以降はどこか吹っ切れた感じで、ステージの光量やサウンドの力強さが増す。山内の歌声も優しさを帯びたままキラキラと輝き、著しい進化が窺える。後述のとおり、本人としてはできるだけセンチメンタリズム的な路線を回避したかったのかもしれない。シンプルに誕生日を楽しんで、まっさらなスタートラインとなるように。

「『Grateful October』へようこそ。山内総一郎、45歳になりましたー！ しかし、ここからが新たな旅立ちです」とガッツポーズで宣言し、レコード会社移籍後初のシングルとなった「旅にでる」「GOOD FELLOWS」へ。拳を高く突き上げるオーディエンスを笑顔で見渡しながら、感謝の目配せや指差しとともに清々しく歌うさま。だんだん視界が開けていくようなライブ運び。ホールを満たす温かなムード。眼前に広がるすべての瞬間が心地よい。

「僕はソロで歩み始めたばかり。旅に出たばかり。なので、振り返るというよりは未来を見るようなライブにしたいです。自分ひとりでどうにかしたなんてことは全然ない。フジファブリックや、これまでのメンバーとスタッフ、そしてみなさんの力でここに立てていると思ってます」

そう話すと、続いてGOOD FELLOWS（＝いい仲間たち）なメンバーと1対1で向き合うコーナーを用意。微笑ましいトークを交えつつ、ソロワークがきっかけで巡り会った大樋とは、まだいっしょに披露したことのない、山内が好きな曲だという「あとがき」を、ピアノ伴奏での繊細な表現で美しく聴かせる。中学からの関係性になる砂山とは、アコギ×コントラバスの和やかな音色で「スロウダンス」を紡ぎ、”ラララ”の感動的なシンガロングが生まれた。フジファブリックのサポートも務めてきた伊藤とは、エレキギター×ドラムによるヒリヒリとしたロックアレンジの「ソラネコ」で、客席を熱狂の渦に包み込む。

バンドスタイルに戻ったあとも、シンセポップ調のレトロな耳当たりがクセになる「トワイライト・ワンダーランド」、胸躍るフレーズをちりばめた陽気なインスト「HAPPYな」と未音源化曲を連発。真紅の照明が降り注ぐ中、ハードロッキン／サイケデリックな「ぶらんにゅーでい」に繋ぐなど、4人は絶えずさまざまなアプローチで躍動。ここに来てもう一段ギアを上げた山内は、ボトルネック奏法をはじめ、まるで歌うかのようにギターをめいっぱい弾き倒す。

いつしか佳境に入っていたライブ。動物の鳴き声みたいにキュートなギターリフが響く「人間だし」では、膨らむ多幸感に乗せて各メンバーのソロ回しも決まった。勢いそのままに「風を切る」をスパッと駆け抜け、本日2度目の「楽しいーー!!」を叫んだゴキゲンな山内が改めて想いを語る。

「45歳になっても変わってないなと、ライブをやりながら感じました。よくわかんないギターソロを弾いちゃうし、よくわかんないことを口走ったりするし（笑）。いつまで経っても青二才なのかも。まあ”いくつになっても甘えん坊”はすごくいいギャグだと思うんですけどね。えーっと……俺は今、なぜこれを言ったんだ!? とにかく自分は変わりません。人生なんていつだって序章ですよ。みなさん、この先もついてきてください！」

本編ラストは人生まだまだここからが序章という意思表明を込めた、アルバム『A』（読み：あ）のキーとなる曲「Beautiful Notes」。＜さあ、鳴らし切っていけ！＞＜さあ、描き切っていけ！＞と聴き手も自らも鼓舞する、新たな旅立ちの日にふさわしい人生賛歌を、渾身のエネルギーでダイナミックに届け、4人は充実感たっぷりにステージを降りた。

再登場したアンコールで、山内は早くも次なるアルバム『UN』（読み：うん）を来年リリースすること、それに伴うツアーを開催することを発表。めでたいお知らせに加え、サプライズのバースデイケーキが舞台上に運ばれ、集まった全員で45歳の節目を祝う時間も。

最後は4人でブルージーなセッションを繰り広げたのち、「来年出る『UN』の世界をちょっと楽しんでもらおうと思います！」と山内が呼びかけ、アルバムに収録予定の「あやかし音頭」「GURU GURUフェスティバル」を演奏。和、ダンスビート、スカ、歌謡曲などの要素を掛け合わせた倒錯的ナンバーのコンボで魅了する。さらに、誰もが両手を掲げてはっちゃけるキラーチューン「BANBANZAI!!」を投下。エモさが申し分なくピークに達し、メモリアルなライブは幕を閉じた。

「音楽を続けてこられて、それ以上に生きてこられて、本当によかったです。これからもお互い生き延びて生き延びて、最高の興奮だったり、変な曲とかいい曲だったりを味わって、みんなでワイワイやっていきましょう！」と山内は去り際にコメント。今後の活動も見届けていきたい。

セットリスト

1. 海に来てしまった

2. 大人になっていくのだろう

3. 旅にでる

4. GOOD FELLOWS

5. あとがき（w/大樋祐大）

6. スロウダンス（w/砂山淳一）

7. ソラネコ（w/伊藤大地）

8. トワイライト・ワンダーランド

9. HAPPYな

10. ぶらんにゅーでい

11. 人間だし

12. 風を切る

13. Beautiful Notes

＜ENCORE＞

1. あやかし音頭

2. GURU GURUフェスティバル

3. BANBANZAI!!