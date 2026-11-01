11月7日開催「ツタロックDIG LIVE vol.21」出演アーティストを深掘る、5つの質問

今、チェックしておきたい次世代のシーンの主役を集結させる「ツタロックDIG LIVE Vol.21」が2026年11月7日（土）、東京・Spotify O-EASTにて開催される。

出演は、the奥歯's、ORCALAND、grating hunny、komsume、Sunny Girl、Wiennersの6組。開催を目前に、アーティストを5つの質問で深堀り（＝DIG）するツタロックDIGの新企画を実施。ORCALAND、grating hunny、komsume、Sunny Girl、Wiennersに、各アーティストのライブ観や聴いてほしい音楽、さらには、おすすめのお店などパーソナルな話まで回答してもらった。※the奥歯sの回答はございません。

ORCALAND

ー初めて行ったライブは何ですか？ そのエピソードを教えてください。

おとやん（Ba.）：2013年2月28日にZepp DiverCityで開催されたUVERworldの男祭りです。ライブがあまりにアツすぎて終演後誰も帰ろうとしなかった。1曲目に演奏した「7th Trigger」で幕に映し出されたTAKUYA∞さんのシルエットがカッコよすぎて今でも強烈に心に残っています。僕達も、10年経っても忘れられないようなライブができるように頑張ります！

ーご自身の楽曲で今特に聴いてほしい曲と注目ポイントを教えてください。

ヨシキ（Vo.Gt.）：「やってらんねえ」。2021年のツタロックDIG @Spotify O-EASTのオープニングアクトを決めるオーディションを勝ち抜いた楽曲です。この楽曲のおかげでツタロックDIGのステージに初めて立つことができました。5年の時を経て、この曲がどんな成長を遂げたか皆さんに見ていただきたいです！

ー今回の開催場所、渋谷での思い出やお気に入りスポットなどを教えてください。

こーてぃん（Dr.）：沢山の飲食店が立ち並ぶ中で一層光を解き放ち、桜ヶ丘中腹に鎮座する「まぜそば七」です。

ー逆に、ツタロックDIGに来てくれるお客さんへのご質問はありますか？

京哉（Gt.）：ツタロックDIGに出演する（した）アーティストとあなたが出会ったDIG方法を教えてください。

ー11月7日開催の「ツタロックDIG vol.21」に向けての意気込みをお願いします。

ヨシキ：2021年オープニングアクトから5年、帰ってくるのに時間はかかってしまいましたが、これからツタロックにとって欠かせないバンドと言われるような"伝説"を残します。

grating hunny

ー初めて行ったライブは何ですか？ そのエピソードを教えてください。

スズキタイヨウ（Gt.Vo.）：高校1年生の4月に心斎橋のBIG CATで開催されたPK shampooのワンマンライブを見に行きました。私服登校の高校に通っていたのですが、このライブの物販で買ったPK shampooのバンTを着回して夏を乗り切りました。

ーご自身の楽曲で今特に聴いてほしい曲と注目ポイントを教えてください。

オダキッペイ（Gt.Cho.）：特に聞いて欲しい曲は選べないのですが、どの曲もアグレッシブにトラッシュな瞬間があるので、その瞬間を見てて欲しいですね！

ー今回の開催場所、渋谷での思い出やお気に入りスポットなどを教えてください。

カンザキハヤト（Ba.）：高校3年生の時に人生で初めて東京に行ったんですけど、スクランブル交差点のあまりのデカさに驚いて鼻血を出してしまい、近くのGUで服を買い直した記憶があります。お気に入りのスポットはポケモンセンターシブヤ。デカいミュウツーがいるから！

ー逆に、ツタロックDIGに来てくれるお客さんへのご質問はありますか？

カンザキハヤト：ツタロックDIGということで、最近ディグっているものはありますか？ 僕は完全にスマブラに取り憑かれています。サムスをよく使います。

ー11月7日開催の「ツタロックDIG vol.21」に向けての意気込みをお願いします。

スズキタイヨウ：僕らに出会うべき人々が、grating hunnyに気づくきっかけになれば良いなと思います。この日1番のライブをやります。

komsume

ー初めて行ったライブは何ですか？ そのエピソードを教えてください。

あゆみ（Gt.Vo.）：初めて行ったライブはフェスだと思います。中学生の時に、RUSH BALL（泉大津フェニックス）に行ったのが初めてバンドのライブを見た時だったと思います！ 泉大津が地元なので、友達みんなと自転車で会場まで行って最後の花火まで見て、また自転車で帰ったのを覚えています。[Alexandros]のステージを特に覚えています！ それからも何度もRUSH BALL、OTODAMAなど泉大津での野外フェスにたくさん行っていました！ 初めて行った屋内でのライブは、04 Limited SazabysのなんばHatchだったかなあ……（たぶん）という記憶です。

のんのん（Ba.Cho.）：SEKAI NO OWARIの炎と森のカーニバルです。中学生の時に家族で行きました。ずっと画面で見ていたセカオワが、目の前で演奏していて、感動しました。大きな木がステージ上にあったのが印象的です。

ジンちゃん（Dr.Cho.）：クリープハイプでした。ドラム始めたてで、コピバンをする予定があり、実際に見てみたくてライブに行きました。その時はドラムのことは殆ど分からない状態でしたが、感動して帰ってすぐドラムと長時間向き合った気がします。

ーご自身の楽曲で今特に聴いてほしい曲と注目ポイントを教えてください。

あゆみ：全部たくさん聴いてくれたら嬉しいのはもちろんなんですけど、その中でも特に「OK!」と「orion」は今のkomsumeを象徴する曲になっているなと思います！ 「OK!」はこれぞkomsumeという元気な曲になっています！ サビのツービートやイントロ・間奏のリフ等もkomsumeらしさ溢れる楽曲です。それに対して「orion」は少し爽やかなJ-popに近い楽曲で、これもまた私たちらしさがある一曲です。この二曲はそれぞれ全然違うけれど、komsumeを一気に知ってもらうならピッタリの二曲だと思います！ 骨太なリフから始まる楽曲が多く、ギターリフ・ベースリフ等が大好きなので、リフを聴いて『あの曲だ！』となるような楽曲が多いと思います！

のんのん：「アルストロメリア」です。ラスサビ前に手拍子して歌うところがあるので、みんなで一緒に歌いたいです！

ジンちゃん：「OK!」です。みんなで音ハメできるところと、良い意味でバカになって楽しけりゃなんでもいいって気持ちになれるところです。

ー今回の開催場所、渋谷での思い出やお気に入りスポットなどを教えてください。

あゆみ：渋谷にプライベートで来ることが滅多にないので、お気に入りスポットと言われるとあまり思い浮かばないのですが……。ライブで来たことはたくさんあります！ 初めてはツアーで出演した、渋谷eggmanでした。初めての渋谷はビルが高くて数も多くて、人も車も電車もめっちゃ集まっているなあという印象でした。その後も、O-Crestでのイベントや渋谷CLUB CLAWLでのワンマンなど、思い出深いライブをたくさんしてきました！ その中でkomsumeを見ていただく機会があり、出会ったご縁で今回もこうやってツタロックDIGに呼んでいただくことができました。私にとって渋谷は、人や物が多い分、出会いやチャンスの多い活気のある街のイメージです。

のんのん：あまり観光したことがないのですが、4,5年前にサポートしていたバンドでライブに来た時に、かにチャーハンのお店に行って美味しくて感動した思い出があります。

ジンちゃん：初めて東京ワンマンをした思い出の地なのと、今度サンシャイン水族館に行くのが楽しみです！（←サンシャイン水族館は池袋です！ Manager.いくら）

ー逆に、ツタロックDIGに来てくれるお客さんへのご質問はありますか？

あゆみ：人生で1番心に残っているライブは誰のどんなライブですか？ どんなシーンが心に残っていますか？

のんのん：渋谷で行って欲しいおすすめグルメ教えてください！

ジンちゃん：皆さんにとってkomsume（こむすめ）というバンドのイメージはなんですか？

ー11月7日開催の「ツタロックDIG vol.21」に向けての意気込みをお願いします。

あゆみ：今まで出演した中でも1番キャパシティの大きなライブハウスだと思うので、大勢の方々と一緒に楽しい時間を過ごせたらと思います！ 音楽の持つ力は繋がる力だと思っているので、音楽でたくさんコミュニケーションしていきましょう！ 私たちもワクワクしながら待っていますので、ぜひ神戸のkomsumeをよろしくお願いいたします！

のんのん：初めてこんなに大きなライブハウスでライブします！ 凄く緊張ですが、いつも通りkomsumeの音楽を届けられるように精一杯頑張ります！ みんなで歌いましょう！

ジンちゃん：初めてのイースト緊張しますがいつも通りぶちかまします！ よろしくお願いします！

Sunny Girl

ー初めて行ったライブは何ですか？ そのエピソードを教えてください。

橘高 連太郎（Gt.Vo.）：松山でのKenYokoyamaのツアー。その日のせいでバンドをする羽目になりました

ーご自身の楽曲で今特に聴いてほしい曲と注目ポイントを教えてください。

橘高：全曲大切です！

ー今回の開催場所、渋谷での思い出やお気に入りスポットなどを教えてください。

橘高：炭火焼鳥 小倉山。

ー逆に、ツタロックDIGに来てくれるお客さんへのご質問はありますか？

橘高：何を求めてライブハウスに来ていますか

ー11月7日開催の「ツタロックDIG vol.21」に向けての意気込みをお願いします。

橘高：ツタロック ライブハウス編 ライブハウスをやります！ よろしくお願いします！

Wienners

ー初めて行ったライブは何ですか？ そのエピソードを教えてください。

YUURI（Vo.）：元九州のLinQというアイドルグループです。初めてライブを生で観て、"本当に実在してるんだ"って言う感覚になったのを覚えています。

ーご自身の楽曲で今特に聴いてほしい曲と注目ポイントを教えてください。

YUURI：「OVER THE TOP」。Wienners新体制、一発目の楽曲！ 今のWiennersの勢いが1分40秒にぎゅっと詰まっています。目まぐるしい曲調であっという間に駆け抜けていくので、この勢いに乗って一緒にぶっ飛びましょうっ！

ー今回の開催場所、渋谷での思い出やお気に入りスポットなどを教えてください。

YUURI：まだ上京したてで、お気に入りの場所は見つかってないので教えてください。ちなみに、落ち着いた場所が好きです。

ー逆に、ツタロックDIGに来てくれるお客さんへのご質問はありますか？

YUURI：ライブ前にするルーティンとかってありますか？ 私たちはアップしたり声出しをしてるけど、皆さんはどんなことに心がけてるんだろって気になりました。

ー11月7日開催の「ツタロックDIG vol.21」に向けての意気込みをお願いします。

YUURI：まずは出演できてとても嬉しいです。この日は同世代の方たちがたくさんいらっしゃると思うので、私自身も刺激を受けながら新メンバーとして今のWiennersの勢いを思いっきり届けます！

＜ライブ情報＞

ツタロックDIG LIVE Vol.21

2026年11月7日（土）Spotify O-EAST

料金 5000円（全自由・入場整理番号付・ドリンク別・税込）

開場/開演：15:00/16:00

主催・企画 CEミュージッククリエイティブ株式会社

制作 ライブマスターズ株式会社

問い合わせ https://livemasters.jp/

公式HP https://cemusiccreative.com/tsutarockdig21

公式SNS X https://twitter.com/tsutarocklive

Instagram https://www.instagram.com/tsuta_rock_live_official/

専用URL：https://eplus.jp/tsutarock/

※ご購入の際は、専用URLで詳細をご確認ください。

※出演者の変更・キャンセルに伴う払い戻しは一切いたしません。

※未就学児の入場不可となります。小学生以上はチケットが必要です。

※チケットの譲渡、転売は固くお断りいたします。チケットを転売、あるいは転売目的で入手することは条例により違法な行為となる場合があります。ご注意ください。