ACCEL LINKは10月24日～25日、産前産後の家族向け体験型イベント「マタニティ&ベビーフェスタ大阪2026」を、インテックス大阪4号館(大阪府大阪市)で開催する。入場無料。時間は10:00～17:00。

同イベントには、ベビー用品、食品、スキンケア、住宅、保険、教育、子育てサービスなど、産前産後の家族の暮らしに関わるさまざまな企業・団体が60社以上出展。実際の商品を、見て・触って・試すことができる。

子育て応援ブース

来場者に向けたステージイベントも開催する。注目のステージが、10月25日に行う「ベビーシャワーコンサート」。元タカラジェンヌが、これから赤ちゃんを迎える家族に、歌とダンスを届ける。

そのほか、吉本新喜劇の酒井藍らと消費者庁が連携する食の安全○×クイズ、大阪市による健康体験「健康きづけ場！」や夫婦で学ぶ「トモイク両親学級」、国土交通省と自動車事故対策機構が行っているチャイルドシートの安全性能評価について紹介するステージも実施。フィットネスやおひるねアート、マタニティペイントなどの体験コンテンツも用意する。

体験コンテンツ

ハイハイ競争や各種教室、豪華プレゼントが当たるスタンプラリー抽選企画も用意する。

来場登録は公式サイトで受け付けている。