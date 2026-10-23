いすゞ自動車は10月22日、中型トラック「フォワード」に車型を追加するとともに安全装備を拡充し、同日より販売を開始した。全輪駆動車や消防車向けシャシ、ミキサー車向けシャシなどを新たに設定して用途に応じたラインアップを広げたほか、大型トラック「ギガ」に採用している車輪脱落予兆検知システムをフォワードにも展開。車両総重量(GVW)14.5トン以上の全車に標準装備する。

4HK1エンジン搭載の特装系車型を追加

今回追加したのは、信頼性に定評のある直列4気筒ディーゼルエンジン「4HK1」を搭載した、GVW14.5～20トンクラスの特装系車型だ。GVW14.5トンクラスに全輪駆動車、GVW16トンクラスに消防車向けシャシ、GVW20トンクラスにミキサー車向けシャシを設定した。

ホイールナットの緩みを検知して警告

安全面では、車輪脱落予兆検知システムを既存車型を含むGVW14.5トン以上の全車に標準装備した。ホイールナットの緩みが発生した際の異常を検知し、車輪脱落の予兆の段階で警告表示とブザーによってドライバーに注意を促す仕組み。なお、検知対象は後軸タイヤのみとなっている。

車輪脱落予兆検知システムの作動イメージ

車輪脱落の予兆を検知した際の警告表示

フォワードシリーズ全体の国内目標販売台数は年間1万8,000台。いすゞは今後も多様な用途やニーズに応える商品ラインアップの拡充と安全性の向上を進め、より安心・安全な物流や社会インフラの実現に貢献していくとしている。