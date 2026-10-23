千葉県教育委員会は、教員免許状を持ちながら現在は教職に就いていない人や、過去に教員を目指していた人、教職に関心のある人を対象とした「ペーパーティーチャー相談会」を県内各地で開催する。

相談会では、一人あたり15分程度の個別相談を実施。教員として働くことを考えている人はもちろん、「興味はあるけれど、まずは話を聞いてみたい」「今の学校現場の様子を知りたい」といった人も参加できる内容となっている。

近年、学校現場ではさまざまな経験を持つ人材が求められており、千葉県教育委員会では教員免許状を持つ人との新たな繋がり作りを進めている。一方で、「ブランクが長くて不安」「講師登録の流れが分からない」「子育てや仕事との両立ができるのか知りたい」といった声も少なくない。

今回の相談会では、そうした不安や疑問に対して、教育委員会の担当者が一人ひとりの状況に応じて対応する。講師登録の方法や勤務条件、学校現場の現状などについて直接相談することができる。

相談会は教職への復帰を具体的に検討している人だけを対象としたものではなく、「子どもと関わる仕事に興味がある」「教員という仕事について知りたい」といった人であれば誰でも参加可能。教職経験の有無やブランクの長さを問わず、それぞれの状況に応じた相談ができる機会となっている。

開催日程および会場は以下のとおり。

・令和8年10月30日(金) カインズホーム茂原店

・令和8年11月1日(日) アリオ市原

・令和8年11月4日(水) 流山おおたかの森S・C

・令和8年11月18日(水) イオンモール八千代緑が丘

・令和8年11月24日(火) イオンモール成田

・令和8年12月16日(水) イオンモール千葉ニュータウン中央

・令和9年2月16日(火) ららぽーとTOKYO-BAY

参加には事前予約が必要で、千葉県・千葉市が運営する教員採用情報サイト「ホームルーム」にて受け付けている。