ジブラルタ生命保険は2026年7月21日、「教員の意識に関する調査2026」の結果を公開した。調査は2026年5月13日～25日、全国の20歳～69歳の教員(小学校・中学校・高等学校・特別支援学校)2,000名(男性1,000名、女性1,000名)を対象に、インターネットリサーチで実施した。

子どもの頃に就きたかった職業は男女とも「教員」が最多

子どもの頃に就きたかった職業

子どもの頃に就きたかった職業について聞いたところ、男女ともに「教員」が最も多くなった。男性では35.2%、女性では39.2%となり、男女ともに2位以下を大きく上回った。

男性では次いで「プロスポーツ選手」(16.4%)、「公務員(教員・警察官・消防官・自衛官除く)」(16.1%)、「大学教授・研究者」、「パイロット」が上位となった。

女性では「保育士・幼稚園教諭」(16.1%)、「公務員(教員・警察官・消防官・自衛官除く)」(12.4%)、「キャビンアテンダント」などが続いた。

生まれ変わったら就きたい職業も「教員」が男女1位

生まれ変わったら就きたい職業

生まれ変わったら就きたい職業について聞いたところ、男女ともに「教員」が1位となり、男性では21.7%、女性では17.3%となった。

男性では「大学教授・研究者」(12.6%)、「公務員(教員・警察官・消防官・自衛官除く)」(10.7%)が続いた。

女性では「公務員(教員・警察官・消防官・自衛官除く)」(10.1%)、「医師」(9.7%)が上位となった。

過去の調査結果と比較すると、「教員」は2024年調査(男性18.0%、女性14.6%)、2025年調査(男性16.1%、女性14.2%)に続き、男女ともに3年連続で1位となった。

結婚相手の職業は男女とも「教員」が1位

どのような職業の人と結婚したか

既婚者(男性856名、女性707名)に、どのような職業の人と結婚したか聞いたところ、男女ともに「教員」が1位となった。

男性では「教員」(31.1%)、「会社員」(28.0%)、「公務員(教員・警察官・消防官・自衛官除く)」(10.7%)が上位を占めた。

女性では「教員」(34.5%)、「会社員」(34.1%)、「公務員(教員・警察官・消防官・自衛官除く)」(12.4%)が続いた。

過去の調査結果と比較すると、女性では「教員」が2025年調査(36.1%)に続き、2年連続で1位となった。

未婚男性が結婚したい職業は「教員」、未婚女性は「公務員」が最多

未婚男性が結婚したい職業

未婚者(男性144名、女性293名)に、どのような職業の人と結婚したいと思うか聞いたところ、男性では「教員」が31.9%で1位となった。

男性では次いで「公務員(教員・警察官・消防官・自衛官除く)」(28.5%)、「会社員」(20.1%)、「保育士・幼稚園教諭」「看護師」(ともに18.8%)が続いた。

女性では「公務員(教員・警察官・消防官・自衛官除く)」(36.5%)が1位となり、「会社員」(25.6%)、「教員」(24.9%)、「医師」(22.5%)、「薬剤師」(16.0%)が続いた。

過去の調査結果と比較すると、男性では「教員」が2024年調査(29.9%)、2025年調査(28.4%)に続き3年連続で1位となった。

一方、女性では「教員」が2025年調査(25.4%)から2年連続で3位となった。