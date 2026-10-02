「教員免許は持っている。でも、学校で働いた経験がない」「現場を離れてから時間がたってしまった」——そんな不安を抱える人に向けて、2026年9月12日、センシティタワー(千葉市中央区)で「ペーパーティーチャーセミナー」が開かれた。

対象となったのは、小学校・中学校・義務教育学校・県立高等学校・特別支援学校で、正規職員や講師等として働くことに興味がある教員免許保有者。教員経験がない人、ブランクがある人、まだ千葉県の講師登録をしていない人に向けて、選考・採用までの流れや勤務条件などが分かりやすく紹介された。「興味はあるけれど、何から始めればいい?」という疑問に、まとめて答えてくれる内容だ。

セミナー当日の様子

いま、学校現場では何が起きている?

まず紹介されたのは、学校現場を取り巻く変化だ。児童生徒1人につき1台の端末を活用した学びが広がるなか、特別な支援や日本語指導を必要とする子ども、不登校の児童生徒など、学び方や必要なサポートも多様になっている。そうした一人ひとりの学びを支えるうえで、欠かせない存在となるのが教員だ。千葉県では、これからの教育にさまざまな視点や経験を生かすため、多様なキャリアを持つ人に学校現場で力を発揮してもらいたいと考えている。

一方で、新たに教員を目指す人や、再び学校で働きたい人にとっては、働く環境も気になるところだろう。千葉県では、多様な人材が安心して教育に携われるよう、教員がより働きやすく、子どもたちとしっかり向き合える環境づくりを進めている。時間外在校等を月45時間以下に抑える目標も、その取り組みの一つ。単に勤務時間を短くするのではなく、教員が教育に力を注げる時間を確保することを目指している。

具体的には、学校閉庁日の設定に加え、印刷業務などを担うスクールサポートスタッフや部活動指導員の配置、業務のデジタル化などを推進。教員がすべてを抱え込むのではなく、周囲の力や仕組みを活用しながら、それぞれの役割に集中できる学校づくりが進んでいる。

やっぱり気になる、給与と働き方

仕事を考えるうえで、給与は避けて通れないポイントだ。教員採用選考に合格した1年目の※初任給(令和8年度)は、小・中・高で修士課程修了が32万5785円、大学卒が30万6795円、短大卒(小・中)が28万7218円。特別支援学校では、修士課程修了が33万8015円、大学卒が31万9026円、短大卒が29万9448円と紹介された。さらに、通勤手当、扶養手当、住居手当のほか、年2回のボーナスも支給されるという。

なお、ここで示したのは新卒採用時の金額だ。既卒者等の給与は、年齢やこれまでのキャリアによって大きく異なると、県教育委員会の担当者は説明する。一方、会計年度任用職員(非常勤職員)は、職種によって給与体系が異なる。希望する働き方や職種が決まっている場合は、県教育委員会に問い合わせると、より具体的な条件を確認できる。

※地域手当9.2％で算出。教員特別手当含む

最初の一歩は「講師登録」から

臨時的任用職員として働きたい場合、最初に必要なのが「講師登録」だ。手続きは、県教育委員会のホームページから「ちば電子申請サービス」を利用して行える。学校で働くことに少しでも関心があるなら、まずは登録方法を確認するところから始められる。

登録後の窓口は、希望する学校によって変わる。市町村立の小・中学校を希望する場合は教育事務所が対応し、県立高校や特別支援学校を希望する場合は県教育委員会が窓口となる。

なお、スクールサポートスタッフは、会計年度任用職員としての採用となる。市町村立学校を希望する場合は教育事務所へ、県立学校を希望する場合は県教育委員会へ。職種によって入り口が異なるため、自分の希望を整理してから問い合わせるとスムーズだ。

講師等登録説明会

「まだ働くと決めたわけではないけれど、少し話を聞いてみたい」。そんな気持ちでも、講師等登録説明会には気軽に参加して問題ない。

説明会は各教育事務所で定期的に開かれており、仕事内容や登録後の流れを知るだけの参加も歓迎されている。その場で登録や面接を決める必要はなく、まずは自分に合う働き方かどうかを確かめる機会として活用できる。

希望する地区の説明会では、そのまま面接まで進める場合もあるため、気持ちが固まった人にとっても次の一歩につながりやすい。

開催日程は、県教育委員会や千葉市教育委員会のホームページで確認できる。

「私の免許、まだ使える?」にも答える個別相談

セミナー後半には、個別相談会も行われた。参加者から寄せられたのは、「自分の教員免許は、いまも有効なのか」という切実な疑問。担当者によると、正式に確認するには、免許を取得した都道府県に「教育職員免許状授与証明書」の発行を依頼するのが確実だという。こうした一人ひとりの事情を、その場で相談できるのもセミナーの大きな魅力だ。

次回の「ペーパーティーチャーセミナー」は、2027年2月27日に開催される予定だ。予約は、千葉県教育委員会が運営する教員情報サイト「ホームルーム」で受け付けている。「ホームルーム」は、千葉県で教員を目指す人に向けて、採用情報やイベントなどを発信するサイト。教員として働くことに興味があれば誰でも登録できるので、まずは「千の葉の先生になる」で検索してみてほしい。

教員免許を持ちながら学校現場から離れている人にとって、勤務地の選び方、給与、免許の有効性など、気になることを直接確かめられる貴重な機会になるだろう。「いつか、もう一度学校で働けたら」。そのいつかを具体的な一歩に変えるきっかけとして、気軽に登録してみてはいかがだろうか。