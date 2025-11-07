ニトリは、吸湿発熱素材「Nウォーム」を使用した「Nウォーム電気毛布」シリーズを一部店舗およびニトリネットで販売開始した。電熱線による加熱とNウォーム素材の吸湿発熱機能を組み合わせた製品で、洗濯でき清潔に使用できる。

「Nウォーム電気毛布」シリーズは、敷きタイプと掛け敷きタイプの2種類を展開。素材は通常の「Nウォーム」と、より温感の強い「Nウォームダブルスーパー」の2種類で、合計4製品を用意する。

敷きタイプと掛け敷きタイプを展開

敷きタイプは、ベッドや布団の上に敷いて体の下からじんわりと温める仕様。掛け敷きタイプは1枚で掛け毛布としても敷き毛布としても使用できる。

全タイプに8時間自動電源オフ機能を搭載。電源の切り忘れによる事故や電気代の無駄を防ぐ。今シーズンは「Nウォームダブルスーパー」モデルに新たに2時間オフタイマー機能を追加。仮眠や短時間の利用時に便利で、小さな子どもや高齢者でも安心して使用できる。

商品の種類、サイズと価格は以下の通り。

洗える電気敷き毛布（Nウォーム NT-40 A2530）：5,990円、カラーはモカ、サイズは幅130×奥行80cm。

洗える電気敷き毛布（NウォームWSP 40S A2530）：7,990円、カラーはグレー、サイズは幅130×奥行80cm。

洗える電気掛け敷き毛布（Nウォーム NT-55 A2530）：9,990円、カラーはグレーとモカの2色、サイズは幅130×奥行188cm。