

















天井一輝（NTT西日本）｜ドラフト候補2026選手名鑑。外野手の評価・特徴・プロフィール









2026年プロ野球ドラフト会議で注目される社会人・独立リーグの外野手、天井一輝（NTT西日本）を紹介する。プロフィール、投打、身長・体重、想定順位、将来像、フィットする球団、寸評をまとめた。



天井 一輝あまい・いっぺい（NTT西日本）下位候補外野手右投左打PROFILE基本情報選手名天井 一輝（あまい・いっぺい）所属NTT西日本投打右投左打ポジション外野手身長・体重177センチ／79キロSCOUTING DATAスカウティングデータプロ志望届―想定順位下位将来像髙部瑛斗（ロッテ）フィットする球団中日SCOUTING REPORT寸評

走攻守の三拍子が揃った外野手。亜細亜大時代には侍ジャパン大学代表に選ばれるなど、東都大学リーグ屈指の外野手として活躍した。NTT西日本でも1年目からレギュラーに定着。2年目の昨年は春先に左手首の骨折と靭帯損傷の怪我を負ったが、都市対抗野球で復帰してからは安定して結果を残している。俊足を活かしたプレーが持ち味で、打撃や守備の技術も秀逸。即戦力として様々な場面で活躍してくれそうな期待が持てる選手だ。（文・馬場遼）

ドラフト候補選手名鑑

2026年ドラフト候補の社会人・独立リーグ選手を一覧で紹介。上位候補から育成候補まで掲載しています。

※想定順位、将来像、フィットする球団は編集部独自の評価によるものです。実際の指名順位、球団の評価、選手の将来性を断定するものではありません。※プロ志望届、最高球速、球種などは原稿時点の情報をもとに掲載しています。

この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓