YOKOSUKA, JAPAN - JULY 30: (EDITORIAL USE ONLY) Used baseballs are seen in the dugout during a practice game between the Shonan Boys and the Yokohama Minami on July 30, 2014 in Yokosuka, Japan. The games were the final practice session for the teams, before heading to the National Tournament starting on August 2. The Japan Boys League consists of 742 teams across Japan for Junior High School players between 4th and 9th grade. Baseball was introduced in Japan by U.S teacher Horace Wilson in 1872 and has since become one of Japan's most popular sports.The Japan Boys league prepares players to move into Japan's prestigious and gruelling High School Baseball league and a chance to play at the National High School Baseball Championship. (Summer Koshien) Held annually in August, Summer Koshien, is the largest amateur sporting event in Japan and the largest high school baseball tournament in the world, with 49 teams competing. The two week event is broadcast across the country and has produced some of Japan's biggest stars including Ichiro Suzuki and Hideki Matsui. (Photo by Chris McGrath/Getty Images)






　



相羽寛太（ヤマハ）｜ドラフト候補2026選手名鑑。内野手の評価・特徴・プロフィール



2026年プロ野球ドラフト会議で注目される社会人・独立リーグの内野手、相羽寛太（ヤマハ）を紹介する。プロフィール、投打、身長・体重、想定順位、将来像、フィットする球団、寸評をまとめた。









相羽 寛太
あいば・かんた（ヤマハ）





下位候補
内野手
右投右打







PROFILE
基本情報



選手名相羽 寛太（あいば・かんた）
所属ヤマハ／24歳
投打右投右打
ポジション内野手
身長・体重178センチ／86キロ





 

　

 




SCOUTING DATA
スカウティングデータ



プロ志望届―
想定順位下位
将来像大引啓次（元オリックスほか）
フィットする球団ヤクルト







SCOUTING REPORT
寸評



守備力の高さに定評のある遊撃手。堅実にさばくだけでなく、二遊間や三遊間の打球に素早く追いつき、打者走者をアウトにする。社会人入社後は、課題だった打力を磨き続け、年々成長。コツコツと努力を重ねて、バットが振れる選手に変貌。スタンドに放り込めるパワーを会得し、昨年の都市対抗では首位打者賞（打率.467）を獲得した。侍ジャパンU-23代表に選ばれるなど国際経験も豊富。即戦力の内野手を求める球団にとって魅力的な存在だ。（文・栗山司）






 

　

 



ドラフト候補選手名鑑

2026年ドラフト候補の社会人・独立リーグ選手を一覧で紹介。上位候補から育成候補まで掲載しています。










※想定順位、将来像、フィットする球団は編集部独自の評価によるものです。実際の指名順位、球団の評価、選手の将来性を断定するものではありません。

※プロ志望届、最高球速、球種などは原稿時点の情報をもとに掲載しています。





　



この記事が面白いと思ったら…？


Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！


最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓








　