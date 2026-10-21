

















相羽寛太（ヤマハ）｜ドラフト候補2026選手名鑑。内野手の評価・特徴・プロフィール









2026年プロ野球ドラフト会議で注目される社会人・独立リーグの内野手、相羽寛太（ヤマハ）を紹介する。プロフィール、投打、身長・体重、想定順位、将来像、フィットする球団、寸評をまとめた。



相羽 寛太あいば・かんた（ヤマハ）下位候補内野手右投右打PROFILE基本情報選手名相羽 寛太（あいば・かんた）所属ヤマハ／24歳投打右投右打ポジション内野手身長・体重178センチ／86キロSCOUTING DATAスカウティングデータプロ志望届―想定順位下位将来像大引啓次（元オリックスほか）フィットする球団ヤクルトSCOUTING REPORT寸評

守備力の高さに定評のある遊撃手。堅実にさばくだけでなく、二遊間や三遊間の打球に素早く追いつき、打者走者をアウトにする。社会人入社後は、課題だった打力を磨き続け、年々成長。コツコツと努力を重ねて、バットが振れる選手に変貌。スタンドに放り込めるパワーを会得し、昨年の都市対抗では首位打者賞（打率.467）を獲得した。侍ジャパンU-23代表に選ばれるなど国際経験も豊富。即戦力の内野手を求める球団にとって魅力的な存在だ。（文・栗山司）

ドラフト候補選手名鑑

2026年ドラフト候補の社会人・独立リーグ選手を一覧で紹介。上位候補から育成候補まで掲載しています。

※想定順位、将来像、フィットする球団は編集部独自の評価によるものです。実際の指名順位、球団の評価、選手の将来性を断定するものではありません。※プロ志望届、最高球速、球種などは原稿時点の情報をもとに掲載しています。

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