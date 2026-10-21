YOKOSUKA, JAPAN - JULY 30: (EDITORIAL USE ONLY) Used baseballs are seen in the dugout during a practice game between the Shonan Boys and the Yokohama Minami on July 30, 2014 in Yokosuka, Japan. The games were the final practice session for the teams, before heading to the National Tournament starting on August 2. The Japan Boys League consists of 742 teams across Japan for Junior High School players between 4th and 9th grade. Baseball was introduced in Japan by U.S teacher Horace Wilson in 1872 and has since become one of Japan's most popular sports.The Japan Boys league prepares players to move into Japan's prestigious and gruelling High School Baseball league and a chance to play at the National High School Baseball Championship. (Summer Koshien) Held annually in August, Summer Koshien, is the largest amateur sporting event in Japan and the largest high school baseball tournament in the world, with 49 teams competing. The two week event is broadcast across the country and has produced some of Japan's biggest stars including Ichiro Suzuki and Hideki Matsui. (Photo by Chris McGrath/Getty Images)





　



石川蒼（日大国際関係学部）｜ドラフト候補2026選手名鑑。外野手の評価・特徴・プロフィール



2026年プロ野球ドラフト会議で注目される大学生外野手、石川蒼（日大国際関係学部）を紹介する。プロフィール、投打、身長・体重、想定順位、将来像、フィットする球団、寸評をまとめた。









石川 蒼
いしかわ・あおい（日大国際関係学部）





育成候補
外野手
右投左打







PROFILE
基本情報



選手名石川 蒼（いしかわ・あおい）
所属日大国際関係学部／4年
投打右投左打
ポジション外野手
身長・体重176センチ／74キロ





 

　

 




SCOUTING DATA
スカウティングデータ



プロ志望届―
想定順位育成
将来像周東佑京（ソフトバンク）
フィットする球団日本ハム







SCOUTING REPORT
寸評



圧倒的な脚力を持つ中堅手。青藍泰斗高から日大国際関係学部に進学。３年春にレギュラーをつかむと、東海選手権では２試合で６安打３打点の活躍を見せ、チームの全国大会出場に貢献した。50ｍ走５秒９の俊足を生かし、単打でも一気に二塁を陥れる。守備範囲も広く、安打性の打球に追いついてアウトにする。次第にプロで勝負したいという思いが芽生え、打撃力も向上。今年は長打が増え、打てる外野手としてもアピールを続けている。（文・栗山司）






 

　

 



ドラフト候補選手名鑑

2026年ドラフト候補の大学生選手を一覧で紹介。1位候補、上位候補、育成候補まで、大学所在地の北から順に掲載しています。










※想定順位、将来像、フィットする球団は編集部独自の評価によるものです。実際の指名順位、球団の評価、選手の将来性を断定するものではありません。

※プロ志望届、最高球速、球種などは原稿時点の情報をもとに掲載しています。






　



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