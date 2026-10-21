















石川蒼（日大国際関係学部）｜ドラフト候補2026選手名鑑。外野手の評価・特徴・プロフィール









2026年プロ野球ドラフト会議で注目される大学生外野手、石川蒼（日大国際関係学部）を紹介する。プロフィール、投打、身長・体重、想定順位、将来像、フィットする球団、寸評をまとめた。



石川 蒼いしかわ・あおい（日大国際関係学部）育成候補外野手右投左打PROFILE基本情報選手名石川 蒼（いしかわ・あおい）所属日大国際関係学部／4年投打右投左打ポジション外野手身長・体重176センチ／74キロSCOUTING DATAスカウティングデータプロ志望届―想定順位育成将来像周東佑京（ソフトバンク）フィットする球団日本ハムSCOUTING REPORT寸評

圧倒的な脚力を持つ中堅手。青藍泰斗高から日大国際関係学部に進学。３年春にレギュラーをつかむと、東海選手権では２試合で６安打３打点の活躍を見せ、チームの全国大会出場に貢献した。50ｍ走５秒９の俊足を生かし、単打でも一気に二塁を陥れる。守備範囲も広く、安打性の打球に追いついてアウトにする。次第にプロで勝負したいという思いが芽生え、打撃力も向上。今年は長打が増え、打てる外野手としてもアピールを続けている。（文・栗山司）

ドラフト候補選手名鑑

2026年ドラフト候補の大学生選手を一覧で紹介。1位候補、上位候補、育成候補まで、大学所在地の北から順に掲載しています。

※想定順位、将来像、フィットする球団は編集部独自の評価によるものです。実際の指名順位、球団の評価、選手の将来性を断定するものではありません。※プロ志望届、最高球速、球種などは原稿時点の情報をもとに掲載しています。

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