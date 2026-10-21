

















沢山優介（ヤマハ）｜ドラフト候補2026選手名鑑。最速152キロ左腕の評価・特徴・プロフィール









2026年プロ野球ドラフト会議で注目される社会人・独立リーグの投手、沢山優介（ヤマハ）を紹介する。最速152キロを誇る左腕のプロフィール、投打、身長・体重、球種、想定順位、将来像、フィットする球団、寸評をまとめた。



沢山 優介さわやま・ゆうすけ（ヤマハ）上位候補投手左投左打PROFILE基本情報選手名沢山 優介（さわやま・ゆうすけ）所属ヤマハ／23歳投打左投左打ポジション投手身長・体重185センチ／82キロVELOCITY / PITCH ARSENAL球速・球種最高球速152km/h130140150160

185センチ、82キロ。最速152キロの左腕。変化球はスライダー、カットボール、カーブ、チェンジアップ。

球種一覧ストレート最速152キロスライダー持ち球カットボール持ち球カーブ持ち球チェンジアップ持ち球SCOUTING DATAスカウティングデータプロ志望届―想定順位上位将来像菊池雄星（エンゼルス）フィットする球団ソフトバンクSCOUTING REPORT寸評

唯一無二の角度を持つ長身左腕。150キロ超のストレートを真上から投げ下ろし、三振の山を築いていく。掛川西高時代からスケール感のある逸材としてドラフト候補に挙がり、ヤマハ入社後は年を追うごとに安定感を高めてきた。今年はブラジル代表の一員としてＷＢＣに出場して好投。補強選手として臨んだ都市対抗でも２回を無失点に抑え、スカウト陣にアピールした。過去２年のドラフト漏れの悔しさをバネに、さらなる成長を遂げている。（文・栗山司）

ドラフト候補選手名鑑

2026年ドラフト候補の社会人・独立リーグ選手を一覧で紹介。上位候補から育成候補まで掲載しています。

※想定順位、将来像、フィットする球団は編集部独自の評価によるものです。実際の指名順位、球団の評価、選手の将来性を断定するものではありません。※プロ志望届、最高球速、球種などは原稿時点の情報をもとに掲載しています。

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