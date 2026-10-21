



















笹原愛斗（日本新薬）｜ドラフト候補2026選手名鑑。捕手の評価・特徴・プロフィール









2026年プロ野球ドラフト会議で注目される社会人・独立リーグの捕手、笹原愛斗（日本新薬）を紹介する。プロフィール、投打、身長・体重、想定順位、将来像、フィットする球団、寸評をまとめた。



笹原 愛斗ささはら・まなと（日本新薬）下位候補捕手右投右打PROFILE基本情報選手名笹原 愛斗（ささはら・まなと）所属日本新薬投打右投右打ポジション捕手身長・体重181センチ／88キロSCOUTING DATAスカウティングデータプロ志望届―想定順位下位将来像會澤翼（広島）フィットする球団ヤクルトSCOUTING REPORT寸評

強肩強打の捕手。九州共立大ではリーグ戦通算5本塁打の打てるとして活躍したが、一昨年のドラフト会議では指名漏れして社会人野球に進んだ。日本新薬では2年目の今年から正捕手に定着。チームの4年ぶり都市対抗野球出場に貢献して、本大会でも9打数4安打と結果を残した。パンチ力のある打撃と遠投120mの強肩が武器。この1年で実戦経験を積み、勝てる捕手になってきた。即戦力捕手が欲しいチームは獲得を検討するだろう。（文・馬場遼）

ドラフト候補選手名鑑

2026年ドラフト候補の社会人・独立リーグ選手を一覧で紹介。上位候補から育成候補まで掲載しています。

※想定順位、将来像、フィットする球団は編集部独自の評価によるものです。実際の指名順位、球団の評価、選手の将来性を断定するものではありません。※プロ志望届、最高球速、球種などは原稿時点の情報をもとに掲載しています。

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