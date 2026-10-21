YOKOSUKA, JAPAN - JULY 30: (EDITORIAL USE ONLY) Used baseballs are seen in the dugout during a practice game between the Shonan Boys and the Yokohama Minami on July 30, 2014 in Yokosuka, Japan. The games were the final practice session for the teams, before heading to the National Tournament starting on August 2. The Japan Boys League consists of 742 teams across Japan for Junior High School players between 4th and 9th grade. Baseball was introduced in Japan by U.S teacher Horace Wilson in 1872 and has since become one of Japan's most popular sports.The Japan Boys league prepares players to move into Japan's prestigious and gruelling High School Baseball league and a chance to play at the National High School Baseball Championship. (Summer Koshien) Held annually in August, Summer Koshien, is the largest amateur sporting event in Japan and the largest high school baseball tournament in the world, with 49 teams competing. The two week event is broadcast across the country and has produced some of Japan's biggest stars including Ichiro Suzuki and Hideki Matsui. (Photo by Chris McGrath/Getty Images)







　



笹原愛斗（日本新薬）｜ドラフト候補2026選手名鑑。捕手の評価・特徴・プロフィール



2026年プロ野球ドラフト会議で注目される社会人・独立リーグの捕手、笹原愛斗（日本新薬）を紹介する。プロフィール、投打、身長・体重、想定順位、将来像、フィットする球団、寸評をまとめた。









笹原 愛斗
ささはら・まなと（日本新薬）





下位候補
捕手
右投右打







PROFILE
基本情報



選手名笹原 愛斗（ささはら・まなと）
所属日本新薬
投打右投右打
ポジション捕手
身長・体重181センチ／88キロ





 

　

 




SCOUTING DATA
スカウティングデータ



プロ志望届―
想定順位下位
将来像會澤翼（広島）
フィットする球団ヤクルト







SCOUTING REPORT
寸評



強肩強打の捕手。九州共立大ではリーグ戦通算5本塁打の打てるとして活躍したが、一昨年のドラフト会議では指名漏れして社会人野球に進んだ。日本新薬では2年目の今年から正捕手に定着。チームの4年ぶり都市対抗野球出場に貢献して、本大会でも9打数4安打と結果を残した。パンチ力のある打撃と遠投120mの強肩が武器。この1年で実戦経験を積み、勝てる捕手になってきた。即戦力捕手が欲しいチームは獲得を検討するだろう。（文・馬場遼）






 

　

 



ドラフト候補選手名鑑

2026年ドラフト候補の社会人・独立リーグ選手を一覧で紹介。上位候補から育成候補まで掲載しています。










※想定順位、将来像、フィットする球団は編集部独自の評価によるものです。実際の指名順位、球団の評価、選手の将来性を断定するものではありません。

※プロ志望届、最高球速、球種などは原稿時点の情報をもとに掲載しています。





　



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