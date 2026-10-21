2026/27明治安田J1リーグ第11節が21日に一斉開催で行われた。
首位サンフレッチェ広島は、敵地でV・ファーレン長崎と対戦すると退場者も出し、0－4で敗戦。2位のFC町田ゼルビアは、西村拓真のハットトリックを記録するなど5－0で快勝を収め、首位に浮上した。
上位対決となったFC東京vs柏レイソルはスコア動かず0－0で決着。また、ヴィッセル神戸や鹿島アントラーズも勝ち点を落とす結果となった。ファジアーノ岡山は水戸ホーリーホックを2–0で下し、4試合ぶりの勝ち点「3」を獲得。一方の敗れた水戸は痛恨の5連敗となった。
東京ヴェルディは後半アディショナルタイムの得点で勝ち点「1」を持ち帰り、ガンバ大阪は開幕節以来の勝利で降格圏から脱出。浦和レッズはジェフユナイテッド千葉を3－2で撃破している。
今節の結果と順位表は以下の通り。次節は24日と25日に開催される。◆■J1第11節
▼10月21日（水）
ファジアーノ岡山 2－0 水戸ホーリーホック
V・ファーレン長崎 4－0 サンフレッチェ広島
横浜F・マリノス 2－2 東京ヴェルディ
京都サンガF.C. 2－2 鹿島アントラーズ
FC東京 0－0 柏レイソル
名古屋グランパス 1－1 セレッソ大阪
清水エスパルス 0－5 FC町田ゼルビア
川崎フロンターレ 2－1 ヴィッセル神戸
アビスパ福岡 1－2 ガンバ大阪
浦和レッズ 3－2 ジェフユナイテッド千葉
※（）内は勝ち点／得失点差
1位 町田（26／＋20）
2位 FC東京（24／＋13）
3位 広島（23／＋15）
4位 神戸（22／＋7）
5位 柏（22／＋5）
6位 鹿島（20／＋5）
7位 川崎F（19／＋6）
8位 浦和（18／－3）
9位 横浜FM（17／＋4）
10位 岡山（16／－1）
11位 清水（14／－6）
12位 名古屋（13／－4）
13位 C大阪（13／－7）
14位 長崎（12／－3）
15位 G大阪（10／－7）
16位 水戸（9／－4）
17位 京都（9／－8）
18位 福岡（7／－6）
19位 千葉（6／－12）
20位 東京V（5／－14）
▼10月24日（土）
14:00 広島 vs 清水
15:00 東京V vs 福岡
15:00 鹿島 vs 柏
15:00 神戸 vs 町田
16:00 G大阪 vs 京都
▼10月25日（日）
14:00 名古屋 vs 横浜FM
15:00 C大阪 vs 千葉
15:00 浦和 vs 長崎
16:00 FC東京 vs水戸
16:00 川崎F vs 岡山