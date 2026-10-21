2026/27明治安田J1リーグ第11節が21日に一斉開催で行われた。

首位サンフレッチェ広島は、敵地でV・ファーレン長崎と対戦すると退場者も出し、0－4で敗戦。2位のFC町田ゼルビアは、西村拓真のハットトリックを記録するなど5－0で快勝を収め、首位に浮上した。

上位対決となったFC東京vs柏レイソルはスコア動かず0－0で決着。また、ヴィッセル神戸や鹿島アントラーズも勝ち点を落とす結果となった。ファジアーノ岡山は水戸ホーリーホックを2–0で下し、4試合ぶりの勝ち点「3」を獲得。一方の敗れた水戸は痛恨の5連敗となった。

東京ヴェルディは後半アディショナルタイムの得点で勝ち点「1」を持ち帰り、ガンバ大阪は開幕節以来の勝利で降格圏から脱出。浦和レッズはジェフユナイテッド千葉を3－2で撃破している。

今節の結果と順位表は以下の通り。次節は24日と25日に開催される。

◆■J1第11節

▼10月21日（水）

ファジアーノ岡山 2－0 水戸ホーリーホック

V・ファーレン長崎 4－0 サンフレッチェ広島

横浜F・マリノス 2－2 東京ヴェルディ

京都サンガF.C. 2－2 鹿島アントラーズ

FC東京 0－0 柏レイソル

名古屋グランパス 1－1 セレッソ大阪

清水エスパルス 0－5 FC町田ゼルビア

川崎フロンターレ 2－1 ヴィッセル神戸

アビスパ福岡 1－2 ガンバ大阪

浦和レッズ 3－2 ジェフユナイテッド千葉

◆■順位表

※（）内は勝ち点／得失点差

1位 町田（26／＋20）

2位 FC東京（24／＋13）

3位 広島（23／＋15）

4位 神戸（22／＋7）

5位 柏（22／＋5）

6位 鹿島（20／＋5）

7位 川崎F（19／＋6）

8位 浦和（18／－3）

9位 横浜FM（17／＋4）

10位 岡山（16／－1）

11位 清水（14／－6）

12位 名古屋（13／－4）

13位 C大阪（13／－7）

14位 長崎（12／－3）

15位 G大阪（10／－7）

16位 水戸（9／－4）

17位 京都（9／－8）

18位 福岡（7／－6）

19位 千葉（6／－12）

20位 東京V（5／－14）

◆■J1第12節の対戦カード

▼10月24日（土）

14:00 広島 vs 清水

15:00 東京V vs 福岡

15:00 鹿島 vs 柏

15:00 神戸 vs 町田

16:00 G大阪 vs 京都

▼10月25日（日）

14:00 名古屋 vs 横浜FM

15:00 C大阪 vs 千葉

15:00 浦和 vs 長崎

16:00 FC東京 vs水戸

16:00 川崎F vs 岡山