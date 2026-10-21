21日にJ1第11節が開催された[写真]=兼子愼一郎（右上）、金田慎平（右下）、清原茂樹（左上）、J.LEAGUE via Getty Images（左下）

　2026/27明治安田J1リーグ第11節が21日に一斉開催で行われた。

　首位サンフレッチェ広島は、敵地でV・ファーレン長崎と対戦すると退場者も出し、0－4で敗戦。2位のFC町田ゼルビアは、西村拓真のハットトリックを記録するなど5－0で快勝を収め、首位に浮上した。

　上位対決となったFC東京vs柏レイソルはスコア動かず0－0で決着。また、ヴィッセル神戸や鹿島アントラーズも勝ち点を落とす結果となった。ファジアーノ岡山は水戸ホーリーホックを2–0で下し、4試合ぶりの勝ち点「3」を獲得。一方の敗れた水戸は痛恨の5連敗となった。

　東京ヴェルディは後半アディショナルタイムの得点で勝ち点「1」を持ち帰り、ガンバ大阪は開幕節以来の勝利で降格圏から脱出。浦和レッズはジェフユナイテッド千葉を3－2で撃破している。

　今節の結果と順位表は以下の通り。次節は24日と25日に開催される。

◆■J1第11節

▼10月21日（水）
ファジアーノ岡山　2－0　水戸ホーリーホック　
V・ファーレン長崎　4－0　サンフレッチェ広島　
横浜F・マリノス　2－2　東京ヴェルディ
京都サンガF.C.　2－2　鹿島アントラーズ　
FC東京　0－0　柏レイソル　
名古屋グランパス　1－1　セレッソ大阪
清水エスパルス　0－5　FC町田ゼルビア　
川崎フロンターレ　2－1　ヴィッセル神戸　
アビスパ福岡　1－2　ガンバ大阪
浦和レッズ　3－2　ジェフユナイテッド千葉

◆■順位表

※（）内は勝ち点／得失点差
1位　町田（26／＋20）
2位　FC東京（24／＋13）
3位　広島（23／＋15）
4位　神戸（22／＋7）
5位　柏（22／＋5）
6位　鹿島（20／＋5）
7位　川崎F（19／＋6）
8位　浦和（18／－3）
9位　横浜FM（17／＋4）
10位　岡山（16／－1）
11位　清水（14／－6）
12位　名古屋（13／－4）
13位　C大阪（13／－7）
14位　長崎（12／－3）
15位　G大阪（10／－7）
16位　水戸（9／－4）
17位　京都（9／－8）
18位　福岡（7／－6）
19位　千葉（6／－12）
20位　東京V（5／－14）

◆■J1第12節の対戦カード

▼10月24日（土）
14:00　広島　vs　清水
15:00　東京V　vs　福岡
15:00　鹿島　vs　柏
15:00　神戸　vs　町田
16:00　G大阪　vs　京都

▼10月25日（日）
14:00　名古屋　vs　横浜FM
15:00　C大阪　vs　千葉
15:00　浦和　vs　長崎
16:00　FC東京　vs水戸
16:00　川崎F　vs　岡山