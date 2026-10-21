日本サッカー協会（JFA）は21日、第105回全国高校サッカー選手権大会の概要を発表した。

“冬の風物詩”となっている高校サッカー選手権。105回目を数える今大会は11月16日（月）の抽選会を経て、12月28日（月）に開幕し、決勝戦は2026年1月11日（月・祝）にMUFGスタジアム（国立競技場）で開催される。

試合は首都圏に位置する9つの会場で開催。大会の模様は民間放送43社にて放送される予定で、民放公式テレビ配信サービス「TVer」と「SPORTS BULL」での全試合無料ライブ配信も行われる。チケット販売は11月22日（日）10時より開始予定だ。

大会形式およびスケジュール、試合会場は以下の通り。

◼︎大会形式

ノックアウト方式により優勝以下第3位までを決定する。ただし、第3位決定戦は行わない。試合時間は、準々決勝までは80分、準決勝・決勝は90分とする。勝敗が決しない場合はPK戦により勝利チームを決定する。なお、決勝のみ延長戦を行い、それでも決しない場合はPK戦を実施する

◼︎大会スケジュール

抽選会：2026年11月16日（月）

開会式・開幕戦：12月28日（月）※会場は『MUFGスタジアム（国立競技場）』

1回戦：12月29日（火）

2回戦：12月31日（木）

3回戦：2027年1月2日（土）

準々決勝：1月4日（月）

準決勝：1月9日（土）

決勝：1月11日（月・祝）

◼︎試合会場

〈東京〉MUFGスタジアム（国立競技場）、駒沢陸上競技場、味の素フィールド西が丘

〈神奈川〉Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu、ニッパツ三ツ沢球技場

〈埼玉〉埼玉スタジアム2002、NACK5スタジアム大宮

〈千葉〉フクダ電子アリーナ、県立柏の葉公園総合競技場