【日本ハム】CSの悔しさも糧に…“26歳捕手”がシーズン終了を報告　「もっと…









北海道日本ハムファイターズ 最新情報



北海道日本ハムファイターズの田宮裕涼選手が20日、自身のインスタグラムを更新。2026年シーズンの終了を報告するとともに、ファンへの感謝と来季への決意をつづった。







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投稿では「今シーズンも熱いご声援、本当にありがとうございました！」と感謝の言葉を述べ、「エスコンフィールドをはじめ、ビジター球場でも毎試合たくさんのファンの方々の声援が本当に力になりました」と振り返った。



さらに「グラウンドから見える景色やタオル、名前を呼んでもらえる声、全部届いてました！」とファンへの思いを明かし、「悔しい思いもたくさんしましたが、ファンの皆さんと一緒に戦えたことが何より力になりました」とつづった。



続けて「捕手としても、一人の選手としても、まだまだ課題ばかりですが、もっともっと頼れる選手になって帰ってこられるように、このオフしっかり鍛えてレベルアップします」と来季への決意を表明。



最後は「今シーズンもたくさんの応援、本当に本当にありがとうございました！ 来シーズンもよろしくお願いします」と締めくくった。



日本ハムは今季、78勝62敗3分でパ・リーグ3位。クライマックスシリーズ（CS）ではファーストステージで埼玉西武ライオンズを2勝1敗で下したものの、ファイナルステージでは福岡ソフトバンクホークスに3連敗を喫し、日本シリーズ進出を逃した。



プロ8年目の今季、田宮選手は一軍で94試合に出場し、打率.266、7本塁打、30打点をマーク。本塁打は自己最多を更新し、打撃面でも存在感を示した。



田宮選手は成田高から2018年ドラフト6位で日本ハムに入団。2024年には自己最多の109試合に出場し、打率.277、3本塁打、30打点を記録した。NPB通算では313試合に出場し、打率.264、17本塁打、90打点をマークしている。





























【投稿】悔しい思いも…田宮裕涼がInstagramで決意表明



田宮裕涼のInstagramより





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【了】