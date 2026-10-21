PSVは現地時間20日、チャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ第3節でポルトを1－0で破った。試合後、PSVを率いるピーター・ボス監督が同国メディア『Ziggo Sport』を通して、同試合において日本代表MF佐野航大が果たした役割を評価するとともに、勝利を喜んだ。

直近ではCLも含めた公式戦4戦で3敗を喫するなど調子を落としつつあったPSVが、ポルトの本拠地『エスタディオ・ド・ドラゴン』に乗り込んだゲームは、後半立ち上がりの57分、オランダ代表FWフース・ティルのゴールで、PSVが先手を取る。以降はポルトに複数回の決定機を作られたものの、アメリカ代表DFセルジーニョ・デストが“神カバー”を見せるなどして、ゴールを割らせない。試合はこのまま1－0でタイムアップを迎えた。

試合後、ボス監督は、終盤のポルトの猛攻を受けて、「耐え抜けたことを誇りに思う」と素直な所感を言葉にする。試合を通しては「我々は果敢にサッカーを展開し、素早くボールを奪い返した」と振り返ったものの、「守備面では序盤の数分間は良くなかった」と厳しい言葉を残す。好転するきっかけを担ったのは、ブラジル代表MFマウロ・ジュニオール、そして佐野のダブルボランチが見せた振る舞いだったという。

「コウダイとマウロが前線の選手を押し上げたことで、我々はプレッシングに出ることができた。試合をコントロールできるようになったし、以降の時間帯は守備面も非常に良かったと思う」

また、PSVは今季のCLにおいて、リーグフェーズ第1節でシャフタール・ドネツクと1－1で引き分けた後、前節はライプツィヒに0－1で敗れており、開幕2試合を終えて未勝利が続いていた。「CLで生き残れるかどうかは自分たち次第だった。仮に（ポルト戦に敗れて）3試合で勝ち点1だったならば、リーグフェーズ突破は厳しい状況になる」と、現状に触れたボス監督は「少なくとも引き分けには持ち込みたいと思っていた」と正直な思いを口にする。

結果は1－0の白星。ボス監督は「言うまでもないが、勝利の方がさらに素晴らしい状況だ。これで再び、先を見据えて戦うことができる」と、今季CL初勝利がチームに与える意味について語ると、「今日の姿が、我々PSVの本来の姿だ。常に、良いフットボールを見せることに加えて、ハードワークを欠かさない」と、ポルト戦で見せたチームのパフォーマンスを称えた。

【ハイライト動画】PSVがアウェイで虎の子の1点を死守