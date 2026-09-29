東京ミッドタウン八重洲は9月18日、東京都中央区の東京ミッドタウン八重洲2階グルメスポット「ヤエスパブリック」をリニューアルした。

ヤエスパブリックがリニューアル

今回のリニューアルでは、より多くの来場者が気軽に利用できるよう席数を拡充し、グループでの利用もしやすい開放的な空間へと生まれ変わった。タイ東北部の郷土料理「イサーン料理」を中心に提供する「タイ・イサーン料理ヤムヤム」、お好み焼き・焼きそば・たこ焼きを中心に、焼きたての粉もんを気軽に楽しめる「POPUP KONAMON」、イタリアン料理店の3店舗が9月24日より順次オープンし、食のラインアップも拡充する。

館内では、秋のアート・エンターテインメント企画を多数展開する。11月29日までは、日本橋・八重洲エリアにて「伝説のポケモンと出会う レジェンドリサーチ in 日本橋＆八重洲」が開催中。東京ミッドタウン八重洲にも、伝説のポケモンを再現した大型の立像が登場する。

10月3日から26日までは国際写真祭「T3 PHOTO FESTIVAL TOKYO 2026」のメイン会場となり、写真家ルーカス・フォグリアの作品展示やフォトブックライブラリーを展開する。あわせて八重洲・日本橋・京橋・銀座を巡るネコモチーフのデジタルスタンプラリーも実施する。