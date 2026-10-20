産経新聞社


　




千葉ロッテマリーンズのドラフト指名を、2008〜2025年の18年間で一覧化した。ポジション別では投手・捕手・内野手・外野手、出身区分別では高校・大学・社会人・独立リーグなどに分類。本指名10位の右側に育成指名を続け、各年の指名状況を色の並びで振り返る。



 

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千葉ロッテマリーンズ｜ポジション別指名一覧（2008〜2025年）
左右にスクロール →
投投手捕捕手内内野手外外野手—指名なし





本指名
育成ドラフト

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育1
育2
育3
育4
育5
育6
育7
育8


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千葉ロッテマリーンズ｜出身区分別指名一覧（2008〜2025年）
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高高校生大大学生社社会人独独立リーグ他その他—指名なし





本指名
育成ドラフト

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