千葉ロッテマリーンズのドラフト指名を、2008〜2025年の18年間で一覧化した。ポジション別では投手・捕手・内野手・外野手、出身区分別では高校・大学・社会人・独立リーグなどに分類。本指名10位の右側に育成指名を続け、各年の指名状況を色の並びで振り返る。
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千葉ロッテマリーンズ｜ポジション別指名一覧（2008〜2025年）
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投投手捕捕手内内野手外外野手—指名なし
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千葉ロッテマリーンズ｜出身区分別指名一覧（2008〜2025年）
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高高校生大大学生社社会人独独立リーグ他その他—指名なし
年
本指名
育成ドラフト
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