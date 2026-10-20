福岡ソフトバンクホークスのドラフト指名を、2008年から2025年までの18年分で可視化した。本指名に続けて育成指名も同じ表に掲載し、ポジションと出身区分をそれぞれ色分け。育成指名を含めた年度別の構成を確認し、指名順位や選手獲得の傾向を比較できる。
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福岡ソフトバンクホークス｜ポジション別指名一覧（2008〜2025年）
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福岡ソフトバンクホークス｜出身区分別指名一覧（2008〜2025年）
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高高校生大大学生社社会人独独立リーグ他その他—指名なし
年
本指名
育成ドラフト
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