福岡ソフトバンクホークスの帽子（写真：産経新聞社）


　




福岡ソフトバンクホークスのドラフト指名を、2008年から2025年までの18年分で可視化した。本指名に続けて育成指名も同じ表に掲載し、ポジションと出身区分をそれぞれ色分け。育成指名を含めた年度別の構成を確認し、指名順位や選手獲得の傾向を比較できる。



 

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福岡ソフトバンクホークス｜ポジション別指名一覧（2008〜2025年）
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投投手捕捕手内内野手外外野手—指名なし





本指名
育成ドラフト

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7
8
9
10
育1
育2
育3
育4
育5
育6
育7
育8
育9
育10
育11
育12
育13
育14


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福岡ソフトバンクホークス｜出身区分別指名一覧（2008〜2025年）
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高高校生大大学生社社会人独独立リーグ他その他—指名なし





本指名
育成ドラフト

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4
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7
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9
10
育1
育2
育3
育4
育5
育6
育7
育8
育9
育10
育11
育12
育13
育14


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