産経新聞社


　




横浜DeNAベイスターズのドラフト指名を2008〜2025年の18年間で一覧化した。2011年までの横浜ベイスターズ時代も含め、本指名1〜10位と育成指名を同じ表に掲載。ポジションと指名時の出身区分をそれぞれ色分けし、年度や順位による指名傾向を比較できる。



 

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DeNA｜ポジション別指名一覧（08〜25年）
左右にスクロール →
投投手捕捕手内内野手外外野手—指名なし





本指名
育成ドラフト

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
育1
育2
育3
育4
育5


25

















24

















23

















22

















21

















20

















19

















18

















17

















16

















15

















14

















13

















12

















11

















10

















09

















08


















※ポジションは指名当時のNPB公式掲載区分。
「—」は指名なし。年度は西暦下2桁。育成は本指名10位の右に掲載。





　






DeNA｜出身区分別指名一覧（08〜25年）
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高高校・高専（高校相当）大大学社社会人独独立リーグ他その他—指名なし





本指名
育成ドラフト

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
育1
育2
育3
育4
育5


25

















24

















23

















22

















21

















20

















19

















18

















17

















16

















15

















14

















13

















12

















11

















10

















09

















08


















※出身区分は指名時の所属先で分類。社会人には企業・クラブチームおよび社会人野球登録チームを含みます。高専3年生は「高」、NPBファーム参加球団や卒業済み無所属選手は「他」としています。
「—」は指名なし。年度は西暦下2桁。育成は本指名10位の右に掲載。




　






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