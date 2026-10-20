阪神タイガースの2008〜2025年のドラフト指名を、ポジションと出身区分の2つの視点で振り返る。投手・捕手・内野手・外野手の指名状況と、高校・大学・社会人・独立リーグなどの出身内訳を年度ごとに色分け。本指名と育成指名を続けて掲載し、18年間の傾向を見比べられるようにした。
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阪神タイガース｜ポジション別指名一覧（2008〜2025年）
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投投手捕捕手内内野手外外野手—指名なし
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※ポジションは指名当時のNPB公式掲載区分。
「—」は指名なし。年は西暦下2桁で、育成は本指名10位の右に配置しています。
阪神タイガース｜出身区分別指名一覧（2008〜2025年）
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高高校大大学社社会人独独立リーグ他その他—指名なし
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本指名
育成ドラフト
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大
大
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※出身区分は指名時の所属先で分類。社会人には企業・クラブチームを含みます。「他」はNPBファーム・リーグ参加球団（2024年くふうハヤテ、2025年オイシックス）です。
「—」は指名なし。年は西暦下2桁で、育成は本指名10位の右に配置しています。
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