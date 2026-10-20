今日の運勢 10月21日（水）「12星座占いランキング」第1位は蠍座（さそり座）！ あなたの星座は何位？

2026年10月21日（水）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）10月21日（水）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は蠍座（さそり座）！ あなたの星座は何位……？あなたのアイデアを活かして、新しいことに挑戦できそう。これからさらに忙しくなるかもしれませんが、夢や目標のために頑張れることでしょう。そのためにも健康面を見直してみると良いでしょう。自分らしく過ごせるようです。予定など変わりやすいかもしれませんが、上手く対応できることでしょう。周りから褒められると、心が温かくなりそう。親切な想いが繋がって良い縁が生まれるかも。勉強や趣味など、好きなことを行えるようです。さらに目標があれば、ますますやる気が出るでしょう。好きな物事に触れているとマイナスな感情も消えて、心地よいリズムで過ごせるはずです。自分の想いを素直に伝えると、物事が好転していくようです。我慢しすぎて爆発する前に、落ち着いて話をすると良いでしょう。お気に入りの場所や好きな飲み物を用意すると◎。受け身でいると物事が良い方向へ進んでいくようです。イベントなどに誘われたら出かけてみるなど、普段と違うことをするのもアリ。ファッションもいろいろなものに挑戦してみると、新しい自分に出会えるかも。スッキリした気分で過ごすことができるようです。他者と比べずに、やりたいことを行えば、自分に対して誇りが持てるようになるかも。夢や目標があれば、周りの人と共有するのも良いでしょう。生活リズムを整えることを意識すると良いでしょう。睡眠時間が不規則ならば、改善できるように調整を。身近な物事に対して幸せを感じていると、心も安定してくるようです。意識的に自分がポジティブになれるような行動を取ると良いでしょう。周りの人の空気に合わせてしまうと、落ち込みやすくなるなど、気持ちがどんよりしてしまいそうなので気をつけて。やる気があるので、周りの人を引っ張ってあげると良いかも。丁寧に話をすると、相手も頑張ろうと思えるようです。悩みなど相談される場合もありそうなので、体験談を交えてみると良いでしょう。にぎやかな場所に出かけたり、非日常的な体験をしたりするかも。テンションが上がって充実するようですが、帰宅後は疲れを感じてしまいそう。好きな香りの入浴剤でバスタイムを長めにするのもおすすめ。身体の調子を整えることをおこないましょう。何かやってみたかったトレーニングがあれば始めてみるのもあり。軽く汗をかけると、モヤッとした気持ちもスッキリできるようです。寝具を新調すると恋愛運もアップ。上手く言葉にまとまらないときは、いま言う必要がないのかもしれません。気持ちが落ち着いているタイミングなどで改めて話すようにしましょう。いま出来ることを一生懸命おこなうと、風向きが変わりそう。怒りの感情を上手くコントロールできるようになると、物事が停滞している状況も良い方向へ向かっていきそうです。一歩引いてみるなど、心の余裕も開運の秘訣になることでしょう。■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝くような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/