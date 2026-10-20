マイケル・ジャクソンの4つの特別なアイテム｜約20年越しに再びオークションへ！

キング・オブ・ポップの異名を持ち、言わずと知れた世界的スーパースターのマイケル・ジャクソン。彼が実際に着用し、ファッション、音楽、ポップカルチャーを変革した4つの特別なアイテムが、約20年の時を経てオークションに再び登場することが発表された。

【画像】「スリラー」で着用したジャケットなど、マイケル・ジャクソンのアイテムがオークションに！（写真8点）

これらの貴重なアイテムは、世界各地でプレビューツアーを行ったのち、2027年12月7日から9日にアブダビで開催される「Juliens Celebrity & Pop Culture Experience」の一部である「Michael Jackson: The Fashion Legacy Auction Evening Session」にてオークションにかけられる予定だ。

オークションに出品される4つのアイテム

1983年ミュージックビデオ「スリラー」でマイケル・ジャクソン本人が着用したジャケット

推定価格：要望に応じて提示

1983年に大ヒットした「スリラー」のミュージックビデオでマイケルが着用したアイコニックな黒とキャンディレッドのカーフレザージャケット。ビデオ用には意図的にダメージ加工が施されたもう1着も使用されていたが、そちらのジャケットは遺族の管理のもと、ロックの殿堂で展示されている。ジャケットの裏地には「To Bush and Dennis All My Love Michael Jackson」、袖部分には「Love Michael Jackson」と黒いマーカーでサインが書かれている。

1983年ミュージックビデオ「スリラー」でマイケル・ジャクソン本人が着用したローファーとサイン入りレター

推定価格：$30,000 - $50,000 USD

「スリラー」のミュージックビデオ、およびビデオのリハーサル中に着用した、黒い革製ローファー。マイケル・ジャクソンが振付師であるマイケル・ピーターズにこの革靴を譲った際にプレゼントされた直筆の手紙も添えて出品される。

Motown 25 のステージでマイケル・ジャクソン本人が着用したグローブ

推定価格：$600,000 - $800,000 USD

マイケル・ジャクソンと深く結びつき、人々に強いイメージを残しているこの手袋。単なるコレクターズアイテムの域を超えた価値を築き、今ではポップミュージック業界における貴重な遺産として人々に認知されている。

Motown 25 のステージでマイケル・ジャクソン本人が着用したローファー

推定価格：$60,000 - $80,000 USD

テレビ番組「Motown 25」のステージで「ビリー・ジーン」を披露した際に着用。この曲でマイケルは後に彼の代名詞となるムーンウォークを披露した。

これらのアイテムは2026年のF1最終戦アブダビGP開催期間中に「エミレーツ・パレス・マンダリン・オリエンタル・アブダビ」にて特別なポップアップ展示として公開される予定だ。

Michael Jackson: The Fashion Legacy Auction Evening Sale

2026年12月7日 アブダビにて開催