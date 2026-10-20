DeNAは20日、11月16日（月）〜22日（日）の7日間で例年実施しているファンフェスティバルに代わる新たなイベント『B-SIDE HOLIDAYS 2026 YOKOHAMA DeNA BAYSTARS Supported by 横濱ハーバー』を開催すると発表した。

『B-SIDE HOLIDAYS 2026 YOKOHAMA DeNA BAYSTARS Supported by 横濱ハーバー』は、「ワクワクが

すぐそばに、また好きになる7日間。」をテーマとするベイスターズファンのためのイベント。このイベントは、

来年3月に刷新される横浜スタジアムのメインスコアボード改修工事に伴い、例年の横浜スタジアムを中心としたファンフェスティバルの形式を変更。「THE LIVE Supported by 大和地所」を中心に、週末には横浜スタジアムの一部エリアや日本大通りにも舞台を拡大し実施する。

『B-SIDE HOLIDAYS』という名称には、「Baseball」や「BAYSTARS」の頭文字である「B」を採用している。

また、レコードの A 面、B 面になぞらえ、シーズン中にファンが目にする選手たちの真剣勝負（A 面）から一転、選手やチームの素顔を見ることができる場（B 面）であることや、例年実施しているファンフェスティバル（A 面）とは違った新たな形のイベント （B 面）という意味も込めている。

さらに、「HOLIDAYS」には、7日間のイベントや選手との交流を通じて、ファンの皆さまにとっての”特別な日”を届けたいという想いを表している。

期間中は、ファンの皆さまが選手たちと触れ合うことができるイベントや、選手やチームの魅力をさらに深掘り

するコンテンツを実施。平日の5日間は、「THE LIVE Supported by 大和地所」でのトークイベントを中心に展開。週末2日間では、横浜スタジアムの一部エリアや日本大通りにも開催場所を拡大し、さらにファンが楽しんでいただけるメインコンテンツをお届けする予定だ。

なお、各日程のイベント詳細は後日発表。