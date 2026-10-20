データシステムのペダルの踏み間違い時の急発進抑制装置に注目！｜アクセル見守り隊 SAG297／ペダルの見張り番Ⅱ〈オートバックス専売モデル〉｜

ブレーキペダルとアクセルの踏み間違いによる事故。被害の大小にかかわらずに発生しているのが現状だ。近年販売されている新型車には誤操作による急発進を抑制する装置が標準化されてきてはいるが、長く乗り続けているクルマや、低年式の中古車では未対応ということもある。

【画像】備えて安心。データシステムのペダルの踏み間違い時の急発進抑制装置の写真を見る

報道などにより、踏み間違い事故は高齢者によるものと思われがちだが、すべてのドライバーに起こりうる。踏み間違いによる急発進抑制装置が備わっていないなら、万が一に備えて“後付け”という手がある。

データシステムが開発した「アクセル見守り隊 SAG297」がそれだ。これと同様のものをオートバックスが「ペダルの見張り番Ⅱ」として専売モデルを取り扱っている。

これらのアイテムは、アクセル信号を常時監視し、停止または徐行中にアクセルペダルが急激に踏み込まれると、アクセル信号を制御して急加速を抑制するもの。

抑制制御は10km/ｈ以下の前進・後退時に作動する。警告音で知らせ、アクセルペダルを素早く踏み込んでもクルマは急発進することなく、クリープ現象を保つ。

ブレーキペダルと踏み間違えたときだけでなく、走行中にアクセルペダルとブレーキペダルが同時に踏み込まれた場合には、ブレーキ操作が優先される。そこでブレーキペダルだけを離してしまっても加速抑制制御が働く。

急な坂道での発進時や右折時は、スイッチ操作で一時的に機能をオフにできるのでスムーズに運転できる。再度アクセルペダルを踏めば機能が自動的にオンとなる安心設計だ。

右左折時にウインカーと連動して急加速抑制機能を一時的に解除する「ウインカー連動キャンセルアダプター」も用意。アクセルを意図的に踏み込んだときのもたつきを防げる。

車種別アクセルハーネスとブレーキハーネスにより、幅広い車種に対応する。施工は整備工場やカー用品店に取り付けを依頼する。「ペダルの見張り番Ⅱ」ならオートバックスで取り付けまでワンストップ。万が一の際に備え、装着しておきたいアイテムだ。

［製品概要］

アクセル見守り隊

価格：3万800円（本体の価格）

ペダルの見張り番Ⅱ〈オートバックス専売モデル〉

価格：4万4000円（取り付け工賃込み）

〈文＝ドライバーWeb編集部〉

■問い合わせ先

データシステム

TEL：086-445-1617

https://www.datasystem.co.jp