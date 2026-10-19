リヴァプールのフランス代表FWブラッドリー・バルコラが、パリ・サンジェルマン（PSG）やリーグ・アンとプレミアリーグの違いについて私見を語った。

今夏の移籍市場で最大1億4000万ユーロ（約248億円）と言われる高額な移籍金でマージーサイドにやってきた24歳FW。

その新天地ではここまで公式戦8試合に出場し、3ゴール1アシストを記録。ここまでプレミアリーグでのゴールはないものの、先日のチャンピオンズリーグ（CL）のLASKリンツ戦ではキャリア初のハットトリックを達成していた。

そのバルコラは1－2のスコアで競り勝ったプレミアリーグ第7節のブレントフォード戦前に、フランスのテレビ局『TF1』の番組『テレフット』に出演。イングランドでの新たな挑戦やクラブ、リーグの違いについて私見を語った。

PSGではルイス・エンリケ、リヴァプールではアンドニ・イラオラとともにスペイン人指揮官の下でのプレーとなっているが、両者の戦い方には大きな違いがあるという。

「パリ・サンジェルマンとは大きく異なるため、適応しようと努めているところだね。プレミアリーグは全くの別物さ。戦術的な側面は（PSGに比べて）少ないと感じている。PSGには非常に戦術を重視する監督（ルイス・エンリケ）がいたけど、こちらでは戦術的な縛りが少なく、ピッチ上での流動的な変化も少ない印象だね」

「以前の監督の下では、サイドから中央へ入ったり、逆にサイドへ開いたりといった動きが求められ、別の選手が自分のポジションをカバーするといった連動性があった。だけど、ここでは状況が全く異なるね」

また、リヴァプールでは試合中に足を攣るシーンが少なくないが、その点に関してはリーグ・アンと比較してプレミアリーグでは走行距離が格段に求められることを理由に挙げている。