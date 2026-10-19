マンチェスター・ユナイテッドは今シーズン、開幕からリーグ戦7試合で1勝のみに終わった。これは、同クラブにとって1986－87シーズン以来40年ぶりの低調なシーズンスタートだ。18日、イギリスメディア『BBC』が伝えている。

マンチェスター・ユナイテッドは、18日に行われたプレミアリーグ第7節でリーズと対戦し、1－1で引き分けた。マンチェスター・ユナイテッドはリーグ戦7試合を戦って1勝のみに終わっている。イギリスメディア『BBC』によれば、トップリーグでの開幕7試合で1勝という戦績は、同クラブにとって1986－87シーズン以来40年ぶりであるという。

マイケル・キャリック監督は、リーズ戦後に「両チームにとって難しい試合になった。緊迫感のある試合だった。我々はところどころで良いプレーができていたと思う」と試合を振り返り、「結果を残すために、懸命に戦わなければならなかった。難しい状況の中で、選手たちがこの試合を戦った姿勢を誇りに思う。単に懸命に戦ったというだけではない。取り組み方、どう試合に臨むのか、プラン、それぞれの役割と責任も重要だ。選手たちは、それをおおむね果たしてくれたと思う」と選手たちの戦いぶりを評価し、次のように続けた。

「緊迫した、拮抗した試合だった。どちらに転んでもおかしくはなかった。だからこそ、この勝ち点1を受け入れて次に進むつもりだ」

【ハイライト動画】リーズ vs マンチェスター・ユナイテッド