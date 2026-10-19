WILD LAW ORCHESTRA、「八神瑛子」サウンドトラック2作同時リリース

金子ノブアキを中心に、Emma、田井千里とともに始動したプロジェクト「WILD LAW ORCHESTRA」が、初のオリジナル・サウンドトラック『OUT BURN』を10月16日にデジタルリリースした。

本作は、黒木メイサ主演のHuluオリジナル「八神瑛子 -上野中央署 組織犯罪対策課-」の劇伴として制作された作品。ボーカル曲6曲を収めた『OUT BURN -Vocal Collection-』と、その6曲に劇伴を加えた全24曲入りの『OUT BURN』の2タイトルが同時に配信されている。

WILD LAW ORCHESTRAは、RIZEのドラマーとしても知られる金子ノブアキと、パーカッショニスト／サウンドエンジニアの田井千里が作曲とプロデュースを担い、バイリンガルシンガーのEmmaがボーカルを務める。トライバルミュージックを軸に、ドラムとパーカッションのビート、現代的なサウンドメイク、Emmaの多彩な声色を組み合わせたサウンドを展開している。

サウンドトラックでは、物語の舞台である上野の雑多なエネルギーや事件を追う緊張感とともに、主人公・八神瑛子が抱える怒りや悲しみ、孤独、愛を音楽で表現した。収録曲「Woven Divine」では、ドラマとコラボレーションしたミュージックビデオも公開されている。

＜リリース情報＞

WILD LAW ORCHESTRA

2026年10月16日（金）2タイトル同時デジタルリリース

『OUT BURN -Vocal Collection-』

Huluオリジナル「八神瑛子 -上野中央署 組織犯罪対策課-」Original Soundtrack

ボーカル曲全6曲収録

https://linkco.re/DNME6D8e

『OUT BURN』

Huluオリジナル「八神瑛子 -上野中央署 組織犯罪対策課-」Original Soundtrack

ボーカル曲6曲を含む全24曲収録

https://linkco.re/3hFNtutX

Label：WLO RECORDINGS

＜作品情報＞

Huluオリジナル「八神瑛子 -上野中央署 組織犯罪対策課-」

全5話独占配信中

出演：黒木メイサ、毎熊克哉、高良健吾、小島健（Aぇ! group）、りょう、奥田瑛二、池内博之、藤木直人ほか

原作：深町秋生「組織犯罪対策課 八神瑛子」シリーズ（幻冬舎文庫）

監督：廣木隆一、木ノ本浩平、齊藤勇起

脚本：嶋田うれ葉

音楽：WILD LAW ORCHESTRA（Emma／Senri Tai／Nobuaki Kaneko）

https://www.hulu.jp/static/yagamieiko