三越伊勢丹ホールディングスの子会社であるエムアイカードは2027年2月上旬、「MICARD＋ THE ONE(エムアイカード プラス ザ・ワン)」の発行を開始する。

MICARD＋ THE ONE

同カードは、Visaの最上位ランク「Visa Infinite(ビザインフィニット)」の優待・特典に加え、三越伊勢丹グループ百貨店での最上位のサービスを提供する。

Visa Infiniteカードは、パーソナライズされたサービスの新しい基準を打ち立て、他にはない特典やプレミアムな旅行・ショッピング保険を提供する。国内百貨店業界では初の導入となる。

MICARD＋ THE ONE

申し込みは招待制で、同社が定めた条件を満たした顧客を対象とする。本会員の年会費は77,000円、家族会員の年会費は無料で、最大4枚まで発行できる。

カードデザインは、重要無形文化財「きゅう漆(きゅうしつ)」保持者(人間国宝)の小森邦衞氏が監修した。

三越伊勢丹グループ百貨店で最大11%ポイント還元

三越伊勢丹グループ百貨店での買い物では、グループ最大となる11%ポイントを還元する。これまでポイント付与対象外だった利用についても、2%のポイントを付与する(一部対象外やポイント率の異なる売場、商品・サービスがある)。

年間利用ボーナス 最大50,000ポイント進呈

1年間のショッピング利用額に応じて、ボーナスポイントを進呈する。

年間利用額に応じたボーナスポイント

ボーナスポイント進呈には条件がある。ポイントサービスに関する詳細は、同社ホームページで確認できる。

自動的にゴールドステージへステージアップ

三越伊勢丹アプリと連携すると、三越伊勢丹カスタマー・プログラムが利用できる。同カードなら、シルバーステージ・ホワイトステージの会員も、自動的にゴールドステージへステージアップする。ゴールドステージでは、駐車料金割引、各店のサロン&ラウンジサービス、ストアアテンダントなどのサービスを利用できる。

厳選ツアーの優先手配や空港ラウンジサービスも

三越伊勢丹グループ 三越伊勢丹ニッコウトラベルが厳選した特別なツアーを同カード会員へ優先手配する。

通常ルートでは入手できない特別なツアー

このほか、Visa最上位ランクの優待・特典、ファインダイニング優待サービス、エムアイカード独自の会員限定イベントなどを用意する。

トラベルサービスでは、JALのマイルへの優遇レートでの交換や、空港ラウンジサービス「プライオリティ・パス」、国内・海外旅行傷害保険、海外航空機遅延保険、ショッピング保険などを提供する。

サービス・特典の詳細については、順次同社ホームページで公開される予定だ。

その他のサービス