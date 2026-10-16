三菱UFJフィナンシャル・グループ、三菱UFJ銀行、三菱UFJニコスは10月13日、「エムット」における取り組みとして、三菱UFJニコスが発行する「三菱UFJカード」のポイントアッププログラムを拡充すると発表した。

アメックスカードの優遇対象店舗に18ブランドを追加

三菱UFJカードの個人会員向けに、最大20%相当のポイントを還元するポイントアッププログラム「対象店舗のご利用が7%還元」において、これまでアメリカン・エキスプレスブランドのカードを優遇対象外としていた18ブランドの店舗(スーパーやカフェなど)を新たに追加し、2026年12月16日利用分より適用する。これにより、Visa、Mastercard、JCB、アメリカン・エキスプレスの4つの国際ブランド全てで、計36ブランドの店舗が対象となり、国際ブランドによる差分が解消される。

また、2027年度上期に発行予定の「エムット Excellent Club カード プラチナ アメリカン・エキスプレス・カード」についても、同様のポイント優遇を適用する。

今回、追加されるのは、スーパーの「アオキスーパー」「フードストアあおき」「オーケー」「オオゼキ」「三和」「フードワン」「スーパー魚長」「生鮮げんき市場」「生鮮乃木市場」「東急ストア」「肉のハナマサ」「ジャパンミート」「フィール」、カフェ・飲食店の「上島珈琲店」「UCC Cafe Plaza」「カフェ・ド・クリエ」「くら寿司」、ライフスタイル「アカチャンホンポ」の18ブランド。

追加ブランド

優遇対象店舗の内容を一部改訂

今回の取り組みにあわせて、ポイントアッププログラムの優遇対象店舗の内容を一部改訂する。

飲食店「スシロー」の「お持ち帰りネット注文」を優遇対象店舗に追加。2026年12月16日利用分から適用する。スシローデリバリーの利用は対象外となる。

スーパー「ドミー」のポイント優遇は、2026年12月15日利用分をもって終了する。一部店舗では、同日より前にポイント優遇が終了する場合がある。