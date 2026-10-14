ジェーシービーは、野球日本代表「侍ジャパン」の「ダイヤモンドパートナー」就任を記念し、JCBオリジナルシリーズの新規入会者を対象とした「侍ジャパン応援キャンペーン」を実施する。

侍ジャパン応援キャンペーン

同キャンペーンでは、対象期間中にJCBオリジナルシリーズのカードに新規入会し、所定の条件を満たしたユーザーの中から抽選で、侍ジャパン選手サイン入りの新デザインとなった公式レプリカユニホームやキャップをプレゼントするというもの。

「JCBオリジナルシリーズ」は、日本発唯一の国際カードブランド運営会社であるJCBが発行するクレジットカード。年会費無料の「JCBカードW」「JCBカードS」から、「JCBゴールド」「JCBプラチナ」まで、ライフステージに合わせて選べるラインアップをそろえている。

10月1日よりダイヤモンドパートナーに就任

JCBは、日本を代表して世界に挑戦する侍ジャパンの姿勢に深く共感し、10月1日にはダイヤモンドパートナーに就任。日本で生まれ、世界への挑戦を続けてきたJCBと、日本の誇りを胸に世界の強豪と戦う侍ジャパンは、「日本発・唯一」という共通のアイデンティティを持ち、日本を起点に世界へ挑戦するという想いは、両者の大きな共通点となる。

また、発表された侍ジャパンの新ユニホームには、左袖にJCBロゴが掲出されることに。JCBロゴを掲げた新ユニホームとともに世界へ挑む侍ジャパンを、JCBはファンともに応援しいく。