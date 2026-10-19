ゆりあげ港朝市協同組合は10月25日、開設50周年の節目を記念し、宮城県名取市のゆりあげ港朝市にて「第27回 全国朝市サミット2026 in ゆりあげ」および「はらこめし祭り」を同時開催する。
会場では、全国の加盟朝市から厳選された特産品が集まる「全国朝市特産市」や一般参加者向けのせり市を展開し、地域振興と食文化の交流を図る。
あわせて閖上の秋の名物「はらこめし」を、朝6時より先着約2,000食限定で無料でふるまう。事前予約制の「はらこめし作り体験会」(限定30名)も実施する。
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ゆりあげ港朝市協同組合は10月25日、開設50周年の節目を記念し、宮城県名取市のゆりあげ港朝市にて「第27回 全国朝市サミット2026 in ゆりあげ」および「はらこめし祭り」を同時開催する。
会場では、全国の加盟朝市から厳選された特産品が集まる「全国朝市特産市」や一般参加者向けのせり市を展開し、地域振興と食文化の交流を図る。
あわせて閖上の秋の名物「はらこめし」を、朝6時より先着約2,000食限定で無料でふるまう。事前予約制の「はらこめし作り体験会」(限定30名)も実施する。
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