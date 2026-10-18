世界限定60台のロータス「エミーラ・クラークエディション」、日本国内最後の1台を展示・販売！

生産台数は世界限定わずか60台。ロータス「エミーラ・クラークエディション」は、その名が示すとおり、ロータスのモータースポーツ史に輝く偉業と、ブランドに脈々と受け継がれるレーシングスピリットを、現代のエミーラで表現した１台だ。

【画像】世界限定60台。通常のエミーラでは得られない専用デザインとストーリー性を備えた「エミーラ・クラークエディション」（写真24点）

1965年、ジム・クラークはチーム・ロータスとともに F1世界選手権を制し、さらにインディアナポリス500でも優勝を果たした。F1とインディ500を同じ年に制覇したのは、モータースポーツ史上ジム・クラークただ一人。その偉業は今なお色あせることがない。

その輝かしい功績を称え、彼がステアリングを握った時代のレーシングカーからインスピレーションを得て誕生した「エミーラ・クラークエディション」は、専用色「クラーク・レーシング・グリーン」を採用。フロントを彩るイエローのストライプは、1965年のインディ500を制したロータス・タイプ38へのオマージュである。

インテリアには、左右非対称のカラーリングを施したスポーツシートやウッド製シフトノブ、ジム・クラークのシグネチャー、専用バッジなど、このモデルだけの意匠が随所にあしらわれている。さらに、カーボンファイバー製スカッフプレートには、世界60台のうちの一台であることを示すシリアルナンバーが記されている。

ロータスが受け継いできたモータースポーツの歴史と、ドライバーと車が一体となる走りへの情熱が込められた、この「エミーラ・クラークエディション」の日本国内で購入できる最後の1台が、LOTUS 東京 原宿ショールームで展示・販売中だ。車両本体価格は2359万5000円(税込)。写真だけでは伝わりきらない専用カラーの質感や、細部にまで込められたデザインのこだわりを、ぜひ実車で確かめてみてほしい。

LOTUS 東京 原宿ショールーム

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前1-4-16

TEL： 03-6440-0838

展示期間は予告なく変更となる場合がございます。ご来店前にお問い合わせください。