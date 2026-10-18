プレミアリーグ第7節が現地時間17日に行われ、アストン・ヴィラはアウェイでニューカッスルと対戦した。

チャンピオンズリーグ（CL）と並行するシーズンを戦うアストン・ヴィラは、プレミアリーグ開幕4戦未勝利と苦しい滑り出しを強いられたものの、第5節トッテナム・ホットスパー戦で今季初白星をゲット。CLでは2連勝と上々のスタートを切ったなか、今節はここまで2勝2分け2敗を記録するニューカッスルのホーム『セント・ジェームズ・パーク』に乗り込んだ。

アストン・ヴィラに所属する鈴木彩艶が先発に名を連ねた一戦は、36分に均衡が破れる。ペナルティエリア手前右寄りの位置で前を向いたジョアン・ゴメスがアーリークロスを送ると、ボックス内でフリーになったヨハン・マンザンビが、ヘディングシュートを叩き込む。アストン・ヴィラが先手を取った。

その後はエミリアーノ・ブエンディアがポスト直撃の一撃を放つなど、アストン・ヴィラに追加点のチャンスもあったものの、仕留めきれずにハーフタイムへ突入。後半に入ると立ち上がりの49分、セットプレーの流れから、ニューカッスルがチャンス構築。ペナルティエリア内でセカンドボールを拾ったスヴェン・ボトマンが左足を振り抜くと、シュートは枠を捉えたが、GK鈴木が指先に当ててゴールを死守。ニューカッスルに反撃の狼煙を上げさせない。

以降はニューカッスルがGK鈴木を脅かすようなシーンは少なく、試合はこのままタイムアップ。この結果、アストン・ヴィラはプレミアリーグでは2試合ぶり今季2勝目を手にし、今季2度目のクリーンシートを達成した。一方のニューカッスルは、今季初の連敗、そして初の無得点となった。

この後、アストン・ヴィラは21日、CL・リーグフェーズ第3節でバイキングをホームに迎える。一方で、ニューカッスルは25日、次節のプレミアリーグで、鎌田大地＆冨安健洋を擁するクリスタル・パレスのホームに乗り込む。

【スコア】

ニューカッスル 0－1 アストン・ヴィラ

【得点者】

0－1 36分 ヨハン・マンザンビ（アストン・ヴィラ）

【ゴール＆セーブ動画】マンザンビの先制弾、鈴木彩艶の指先好セーブ